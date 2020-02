Vajda offre la clé du succès de Djokovic

Marian Vajda est l’une des personnes qui connaît le mieux Novak Djokovic dans ce monde et le fait qu’ils se soient séparés ponctuellement pour revenir peu de temps après, donne un échantillon clair de ce que sa figure signifie pour le Serbe. Lors d’une rencontre détendue avec les médias, l’entraîneur de Novak a réfléchi au grand changement mental que son joueur a opéré ces dernières années et qui lui permet d’être meilleur et plus cohérent. “Dans le passé, il était plus difficile de travailler avec lui parce qu’il était un garçon imprévisible et trop émotif. Mais maintenant qu’il est beaucoup plus stable et sait ce qu’il veut offrir avec son jeu, il a beaucoup confiance en lui”, a-t-il déclaré.

