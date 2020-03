Vania King, curieuse initiative de lutte contre les coronavirus

Si chaque personne pouvait contribuer autant que possible en fonction de sa situation, le monde serait bien meilleur de diverses manières. C’est ce que tu penses Vania king, un Américain de 31 ans qui a vu comment la pandémie de coronavirus a sabordé son illusion de se retirer du tennis professionnel avec le sien, dans trois tournois où il allait prendre un bain de masse et dire au revoir à une carrière sportive. plus que remarquable dans la modalité double. Celui qui deviendra numéro 3 mondial dans cette modalité et champion de Wimbledon et US Open en 2010, a donné un exemple d’empathie et de solidarité.

Loin de regretter l’ennui que cela aurait été de ne pas avoir pu jouer Indian Wells, Miami et Charleston, la joueuse de tennis américaine de parents taïwanais a jugé nécessaire d’apporter son grain de sable pour tenter d’aider les personnes concernées. “J’avais lu des nouvelles sur le coronavirus et comment il affectait de nombreuses personnes depuis longtemps, non seulement les malades mais les personnes sans travail, elles doivent fermer des entreprises et se battre pour joindre les deux bouts. Je pensais que je devais aider quelqu’un autant que possible. Je sais que beaucoup de personnes sont touchées et que je ne peux pas couvrir autant que je le souhaiterais, mais je me suis engagé à améliorer les conditions de vie de quelques personnes “, a déclaré King dans des mots recueillis par le site Web de la WTA.

UPDATE @WTA Charities correspond à mon don + un donateur désintéressé en aidera 3 de plus! Nous offrons maintenant 500 $ pour aider 13 personnes. Si vous / quelqu’un que vous connaissez est affecté par un coronavirus, veuillez envoyer un e-mail à serveuphope@yahoo.com et expliquer comment l’argent vous aidera. # Payitforward #wtacharities pic.twitter.com/b4XbGRZ7QS

– Vania King (@ queen_v21) 24 mars 2020

Cette initiative consiste à donner 500 $ à cinq personnes. Comment les choisir? Vania king Il a fait la promotion de ce genre de concours sur ses réseaux sociaux, où il a laissé son e-mail afin que des messages lui parviennent de personnes expliquant les circonstances pour lesquelles ils ont besoin de cette aide. Dans son travail de mécène, King choisira parmi tous les courriels reçus les cinq personnes qui reçoivent son aide. “Les gens ont besoin d’aide immédiatement parce que tout va très vite. J’espère pouvoir aider le plus de gens possible”, a déclaré l’Américain, dont l’initiative a été soutenue par WTA Charities, l’entreprise Faithful Deliveries et le présentateur de télévision Andrew Krasny. , ce qui permettra à jusqu’à 15 personnes de bénéficier de l’idée de King. Le tennis est construit à partir de zéro et c’est grâce à des gens comme Vania que de nouveaux progrès valent la peine.

