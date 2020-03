Vasallo Argüello et une anecdote incroyable sur Nadal

Parfois le circuit Challenger cela nous laisse des histoires incroyables. À de nombreuses reprises, ces histoires sont racontées par des sujets qui finissent par devenir des légendes du sport. Raphael Nadal c’est un bon exemple de certains d’entre eux. Le Majorquin a obtenu son premier point ATP en 2001, au Challenger de Séville, et a remporté sa première couronne peu de temps après sur les terres italiennes de Barletta.

C’est précisément là que l’on avait déjà compris à partir de quel bois le Majorquin était forgé. Martín Vassallo Argüello C’est aussi un habitué de cette catégorie. Pour elle, il a vu des millions de joueurs de tennis. Certains lui ont laissé une meilleure impression que d’autres, mais il se souvient sûrement de sa première confrontation contre Rafa. C’était au deuxième tour de ce tournoi et il l’a eu dans les moindres détails pour son émission de radio Cambio de Lado:

“En 2003, j’ai vécu en Italie. Je me suis entraîné avec Guillermo Pérez Roldán. Nous sommes allés jouer un Challenger à Barletta, en Italie, sur la poussière de brique. J’ai bien joué et j’ai gagné mon premier tour. Dans le second, j’ai été joué par un garçon de 15 ans, Rafa Nadal Il y avait plusieurs Espagnols dans ce tournoi, comme Albert Portas, et plusieurs Argentins. La première chose que j’ai faite a été de demander des références à son sujet et ils m’ont tous dit la même chose: il était un grand joueur junior, il semblait qu’il allait être un crack et que Il avait battu des records au niveau des jeunes, mais il avait encore 15 ans. “

Ces sentiments ont été corroborés par la première victime de Nadal: Rubén Ramírez-Hidalgo. “Je lui ai demandé et il a dit qu’il en mettait mille, qu’il n’en a pas manqué, qu’il a couru mais cela ne vous a pas fait de mal. De plus, mentalement, c’était bon. Je me suis accroché à cela et suis allé jouer le jeu. “

Là, cependant, le film allait être très différent. Argüello s’est impliqué dans un combat face à un chien, pendant plus de trois heures, contre lequel il deviendra plus tard l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. “Le match a commencé comme prévu, les deux mettant beaucoup de balles. Les points étaient très longs, il ne m’a pas fait de mal, mais moi non plus. Barletta était un endroit froid, humide et le ballon ne tournait pas beaucoup. J’ai gagné le premier set 6-4 après plus d’une heure et dans le second j’ai essayé de faire pencher la donne pour mon camp. Cependant, Rafa n’a pas cédé, nous sommes allés servir pour servir des points éternels. Je m’attendais à ce qu’un garçon de 15 ans se fatigue mentalement, fasse une erreur. Il était très très maigre, il avait du mal à gagner ses points, le service se faisait très lentement. On aurait dit qu’il avait un deuxième et un troisième service, mais a couru, combattu, ne t’a rien donné“

C’est ici que le parti arrive au moment décisif. Ces jeux assortis qui optent pour des détails dans lesquels les joueurs de tennis doivent acquérir du caractère, de la personnalité. C’est à ce moment que Nadal a fait quelque chose qui est resté gravé dans la tête de Martín: “Nous avons atteint 5 égaux, j’ai pris 40-15. Je n’ai pas pu le fermer et avec 40 égaux j’entends Rafa aller à sa banque et quand il part, il part courir en disant “se concentrer maintenant, c’est le moment “. J’étais choqué. Il a commencé à sauter, attendant ce service comme si c’était le point le plus important du match … et c’était. Il m’a lancé une goutte, m’a cassé, a remporté le deuxième set et a fini par me gagner au troisième set. Je me souviens que le match a été très dur, mais a finalement fini par gagner le tournoi, son premier challenger“

L’Argentin venait de vivre l’un des premiers grands retours de Rafael. Loin des projecteurs, alors qu’il n’était encore qu’un enfant précoce qui, comme l’ont dit plusieurs de ses pairs, a battu des records au niveau junior et rien d’autre. Nadal a fini par conquérir son premier Challenger et il ne faudrait pas longtemps pour faire le saut dans le circuit, et c’est quelque chose que le joueur de tennis de Temperley ne peut pas oublier:

“Quand le jeu s’est terminé, j’ai appelé mon père et je lui ai parlé du jeu. Je me souviens de sa réponse:” Si vous avez joué aussi bien que vous me le dites et que ce garçon vous a aussi battu, nous parlons de quelque chose d’extraordinaire, d’un enfant qui va faire l’histoire“J’ai finalement été témoin de ce titre, à cet âge, il était déjà considéré comme l’un des plus grands de l’histoire.”

