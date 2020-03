Vasek Pospisil défie Novak Djokovic pour le #StayAtHomeChallenge

Le joueur de tennis canadien Vasek Pospisil a défié le numéro un mondial Novak Djokovic au #StayAtHomeChallenge où on le voit jouer au football avec un rouleau de papier toilette. Outre Djokovic, Pospisil a également défié d’autres joueurs de tennis, dont le partenaire de double Jack Sock, et ses compatriotes Eugénie Bouchard, Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime.

Voici un aperçu de la vidéo.

#StayAtHomeChallenge a accepté @marcosbaghdatis. Voyons ce que vous avez @felixtennis @denis_shapo @DjokerNole @JackSock @geniebouchard 😎

Restez à la maison tout le monde! pic.twitter.com/jus3Wzv0X1

– Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 19 mars 2020