Vasek Pospisil devance David Goffin face à Gael Monfils en finale

En utilisant le classement protégé pour entrer dans le tableau principal, l’ancien n ° mondial. 25 Vasek Pospisil se qualifie pour la première finale ATP depuis 2014 à Montpellier, évinçant le 2e tête de série David Goffin 6-3, 1-6, 7-5 en deux heures et 21 minutes. Le Canadien n’a gagné qu’un point de plus que le Belge, partageant les deux premiers sets et se battant durement dans le match décisif jusqu’aux dernières étapes lorsque Vasek a remporté son meilleur résultat depuis une blessure au dos.

Pospisil a été brisé trois fois sur six occasions offertes à Goffin, créant 11 opportunités au retour et en saisissant trois pour rester en contact, venant du bord de la défaite dans le set final pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la course au titre.

Le Canadien a forcé une erreur du Belge lors du quatrième match pour forger une avance précoce, repoussant les occasions de pause au match suivant et fermant le score à 5-3 lorsque David a pulvérisé une erreur de coup droit. Goffin a repoussé les occasions de pause au début du deuxième set et a pris l’élan, servant bien dans les trois matchs restants et trouvant également la plage au retour pour gagner des pauses dans les matchs deux et six et se déplacer 5-1 devant.

Au service de l’ensemble, David a renvoyé un vainqueur de service pour un 6-1, semblant bon pour saisir la victoire à partir de là. Il a repoussé trois occasions de pause dans le deuxième match du set final et s’est rapproché de la ligne d’arrivée lorsque Vasek a marqué un coup droit facile pour perdre le service à 4-4.

Au service de la victoire, le Belge a été battu à 15 ans suite à un coup droit sur le vainqueur canadien qui n’a jamais regardé en arrière, tenant à l’amour dans le match 11 et scellant l’affaire avec la deuxième pause consécutive quelques minutes plus tard pour une célébration massive.

Gael Monfils, double champion de Montpellier, en est à sa 30e finale ATP, battant Filip Krajinovic 7-6 6-2 en une heure et 22 minutes. Gael a tiré 12 as et effacé les trois points de rupture qu’il a rencontrés, brisant la résistance de son adversaire dans le deuxième set pour se diriger vers la finale et plus près de sa neuvième couronne ATP.

Le Français a sauvé deux balles de break lors du tout premier match avec les vainqueurs, évitant un revers précoce et restant en contact avec Krajinovic qui était le meilleur joueur de l’ouvreur avant le tie-break où il s’est forgé un avantage 4-2.

Restant concentré, Monfils a décroché les cinq points suivants, remportant le set avec un revers à 6-4 et gagnant un coup de pouce massif avant le set numéro deux. Là, il a sauvé une chance de pause dans le deuxième match et a saisi une pause dans le prochain match avec un revers en bas de la ligne gagnante qui l’a envoyé devant.

Gael a confirmé une pause avec un as dans le quatrième match, forçant une erreur de Filip à 4-2 pour une autre pause et émergeant au sommet avec une belle prise au huitième match pour devenir le dixième joueur actif avec au moins 30 finales ATP.