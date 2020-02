Vasek Pospisil envoie le n ° mondial. 5 Daniil Medvedev en sets droits

N ° mondial 104 Vasek Pospisil est sur une piste solide depuis cette blessure au dos qui a stoppé sa progression, et il semble bon de revenir dans le top 100 pour la première fois en un an lundi prochain. Le Canadien a atteint sa première finale ATP depuis 2014 la semaine dernière à Montpellier, la perdant face à Gael Monfils et sécurisant la place dans le tableau principal de l’événement ATP 500 à Rotterdam où il portait une bonne forme, battant la tête de série Daniil Medvedev 6-4, 6-3 en 67 minutes pour sa septième victoire dans le top 10 en carrière et la deuxième au cours des deux derniers jours.

Vasek a gagné dix points de plus que Daniil, repoussant cinq chances de pause sur six et volant trois fois le service du Russe pour contrôler le rythme et ramener la rencontre à la maison en un rien de temps. Pospisil a terminé le match avec 21 vainqueurs et 13 erreurs directes, laissant Daniil sur un ratio de 21-19 qui n’était pas suffisant pour le garder en sécurité ou gagner au moins un set.

Ce fut un début prometteur pour le finaliste de l’US Open, brisant Vasek lors du premier match et tenant à l’amour avec un drop drop parfait dans le prochain match pour un avantage de 2-0. Le tableau de bord a changé au quatrième match lorsque Medvedev a frappé une double faute, ramenant Pospisil du côté positif du tableau de bord avant de créer une excellente chance sur le retour à 4-4.

Restant concentré, Vasek a repoussé trois occasions de pause avec des services en plein essor, ramenant le match à la maison après avoir forcé une erreur de Daniil et avoir volé le service du rival quelques minutes plus tard pour un 6-4 en 37 minutes. Avec l’élan de son côté, Vasek a traversé ses matchs de service dans le deuxième set, gardant la pression de l’autre côté du filet et brisant Daniil à 2-1 lorsque le Russe a réussi une volée facile.

Pospisil a confirmé la pause avec une prise à 15 et a délivré une autre prise confortable à 5-3 pour avancer dans le deuxième tour et marquer l’une de ses victoires les plus remarquables à ce jour.