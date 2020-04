Vasek Pospisil: l’annulation de Wimbledon était attendue

L’ancien numéro 25 mondial Vasek Pospisil affirme qu’il n’a pas été trop surpris lorsque Wimbledon a été annulé. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion cette semaine pour déterminer la foi de Wimbledon. A partir de ce moment, il était largement attendu que Wimbledon soit annulé.

Mercredi, ces craintes sont devenues une réalité lorsque les responsables de Wimbledon ont annoncé que les Championnats ne se dérouleront pas pour la première fois depuis 1945. “Je n’ai pas été vraiment trop surpris”, a déclaré Pospisil à TSN. “C’était une de ces décisions qui était attendue, en particulier avec tous les tournois annulés à gauche, à droite et au centre.

Il ne semble pas y avoir de tennis de si tôt, donc c’était une annonce qui devait arriver … il ne fait aucun doute que c’est le bon choix. “En 2014, Pospisil a fait équipe avec Jack Sock à Wimbledon et les deux se sont retrouvés remportant le titre en double masculin.

“C’est le plus grand tournoi du monde”, a déclaré Pospisil. “C’est l’événement de tennis le plus prestigieux du monde avec autant d’histoire. Pour moi, c’était un rêve de jouer à Wimbledon. Je ne veux pas exagérer, car il y a quatre tournois du Grand Chelem, mais quand vous pensez au tennis, vous pensez à un tournoi et c’est Wimbledon.

Comme, Wimbledon, c’est le tennis. Vous savez, pour moi du moins, c’est un peu comme ça que je vois les choses. “Mercredi également, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 13 juillet au moins.” Pour être honnête, je serais surpris s’il y en avait jouer au moins avant l’automne ou la fin de l’été juste avec la façon dont les choses se passent “, a déclaré Pospisil.

“J’ai l’impression que même dans le meilleur des cas, disons que cette pandémie commence vraiment à ralentir et qu’il y a moins de cas et que la courbe commence à s’aplatir, il y aura toujours une très longue période de prudence que j’attendrais des organes directeurs autour du monde à prendre en considération.

Je suis une personne très optimiste en général, c’est ma nature, mais j’essaie aussi d’être assez réaliste … Je serais assez surpris s’il y avait du tennis cet été. ”