Vasek Pospisil, Norbert Gombos et Gregoire Barrere prennent le départ victorieux

N ° mondial 104 Norbert Gombos est qualifié pour le deuxième tour à Montpellier, battant la 6e tête de série Pablo Carreno Busta 3-6, 6-4, 6-3 en une heure et 43 minutes. Le Slovaque a tiré neuf as et fait la différence avec son deuxième service, se brisant trois fois et offrant quatre pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Ils ont échangé des pauses dans les premiers matchs du match, Carreno Busta en gagnant un autre pour progresser de 3-1, repoussant trois chances de pause dans le prochain match pour fermer le match d’ouverture avec une prise à 5-3. Le deuxième set a vu une prestation solide des deux et une pause amoureuse de Gombos à 5-4, volant le set et récoltant un coup de pouce massif avant le set numéro trois où l’Espagnol a obtenu son premier sang avec une pause à 1-1.

Pourtant, Norbert l’a retiré dans le match suivant, a repoussé deux occasions de pause dans le cinquième match et a saisi une autre pause qui lui a valu 4-2 devant, gaspillant une balle de match sur le retour à 5-2 avant de sceller l’accord lui-même. servir quelques minutes plus tard.

Grégoire Barrère a battu Joao Sousa 6-2, 7-6 en une heure et 47 minutes, remportant la deuxième victoire de la saison après la première à Melbourne. Fort dans les moments décisifs, Barrere a effacé sept points de rupture sur huit pour maintenir la pression de l’autre côté du terrain, gagnant trois pauses pour ramener la victoire à la maison en deux sets et préparer le choc contre Grigor Dimitrov.

Il y avait des chances pour les deux lors des quatre derniers matchs du premier set et c’est le Français qui a joué à un niveau élevé quand c’était le plus important, conservant les matchs cinq et sept et garantissant des pauses juste après pour un 6-2.

Ils se sont cassés dans les matchs quatre et cinq du deuxième set, gaspillant plus d’occasions dans les deux matchs suivants et produisant un service efficace dans le reste du set pour atteindre un bris d’égalité où Sousa a évolué 6-2 devant.

Tout à coup, Barrere a franchi les six points suivants pour échapper parfaitement et éviter le set décisif. En utilisant un classement protégé, Vasek Pospisil a battu Aljaz Bedene 6-3, 6-4 en une heure et 16 minutes, repoussant les cinq chances de pause et volant le service du Slovène une fois dans chaque set pour passer aux 16 derniers.

Vasek a dû travailler dur à 2-2 lors du premier match lorsque Bedene a gaspillé quatre de ces occasions de pause, le Canadien se brisant amoureux lors du prochain match pour ouvrir un écart de 4-2. Servant bien dans les deux matchs restants, Vasek a décroché le premier match 6-3 et a pris de l’élan avant le deuxième set où il a marqué une pause à 3-3, émergeant au sommet avec une prise confortable à 5-4 qui l’a poussé au-dessus du ligne d’arrivée.