Vasek Pospisil, nouveaux matagigants du circuit ATP après des blessures

Il n’y a rien de plus cruel dans le monde du sport que de voir une trajectoire prometteuse rompue à cause de blessures. C’est ce que tu as dû vivre Vasek Pospisil pendant des années, voir comment chaque rétablissement d’un inconfort physique a conduit à l’émergence d’un autre ou à sa rechute. En 2014, ce Canadien du jeu esthétique et au potentiel énorme se tenait à 25 dans le monde et révélait un énorme potentiel. Plus de cinq ans plus tard, son bagage de succès est bien en deçà de la capacité de sacrifice qu’il a et du talent qu’il chérit. À 29 ans, il semble pouvoir ramasser tout ce qui a été planté et récupérer le temps perdu.

—- Vasek Pospisil maintenant 8-3 en 2020 et 5 victoires sur les 20 meilleurs joueurs depuis août dernier …

def. N ° 5 Medvedev à Rotterdam

def. N ° 10 Goffin à Montpellier

def. N ° 16 Shapovalov à Montpellier

def. N ° 12 Fognini en Coupe Davis

def. N ° 9 Khachanov à l’US Open # ATP #abnamrowtt pic.twitter.com/42mkzGFs1q

– John Horn (@SportsHorn) 12 février 2020

Ses excellents avantages dans Finale de la Coupe Davis 2019 ils ont supposé l’influence de la confiance nécessaire pour récupérer son meilleur tennis après la spirale de blessures qui l’a maintenu dans l’ostracisme en 2016, 2017 et 2018, et l’ont forcé à être assidu dans la ATP Challenger Tour l’année dernière. C’était un élément clé dans lequel le Canada a atteint la finale et a remporté des triomphes contre des joueurs comme Fabio Fognini, Reilly Opelka et John Millman, étant également un élément fondamental du double. Cette saison a commencé comme elle s’est terminée; débordant d’énergie et gagnant des joueurs avec un excellent classement. Ayant vaincu Karen Khachanov à l’US Open 2019 et au Fognini susmentionné, le Canadien a réussi à imposer sa puissance à trois autres joueurs parmi les 20 premiers, comme Denis Shapovalov et David Goffin, à Montpellier, et maintenant devant Daniil Medvedev, à Rotterdam.

“Je suis très heureux de la façon dont tout se passe. Avoir retrouvé le sentiment de pouvoir jouer au tennis sans douleur et le sentiment de pouvoir bouger parfaitement est quelque chose d’incroyable. Je suis entouré d’une équipe de travail fantastique et je sens que mon tennis peut couler comme ça”. le Canadien réfléchit à la fin de son duel devant Medvedev. “J’ai fait un excellent match. Heureusement, j’ai pu l’obtenir parfaitement dans des moments difficiles, comme 4-4 0-40. Gagner un joueur du calibre de Daniil n’arrive pas très souvent, donc c’est une super soirée. La vérité est que je suis allé sur la bonne voie avec confiance en moi et sachant ce que je devais faire. Arriver sans pression m’a aussi aidé à jouer plus librement “, raconte un homme qui reviendra lundi prochain top 100, un statut qui ne doit pas être abandonné en l’absence d’événements imprévus.

C’est sûr de dire @VasekPospisil et son sirop d’érable est l’histoire de la journée.

Voici une petite explication, au cas où vous l’auriez manqué. – # abnamrowtt pic.twitter.com/PXuxJx3d1q

– TENNIS (@Tennis) 13 février 2020

L’une des images de ces derniers temps a été de voir le Canadien prendre du sirop d’érable dans les échanges, un véritable produit de son pays et qui a attiré beaucoup d’attention. Interrogé à ce sujet, Vasek Pospisil Il reconnaît être fan de cette nourriture. “Je l’adore et je profite de toute excuse pour le faire. Je pense que cela me donne beaucoup d’énergie pendant les matchs. Malheureusement, je ne peux pas le prendre avec des crêpes”, a déclaré un homme qui a de grands objectifs cette saison. Son prochain rival dans le ATP 500 Rotterdam 2020 sera le serbe Filip Krajinovic.

