Vasek Pospisil: “Physiquement, je ressens la même chose que lorsque j’étais dans le top 50”

Joueur de tennis canadien Vasek Pospisil Il était très satisfait du niveau qu’il affiche dans cet ATP 250 de Montpellier 2020, où il est déjà en demi-finale après avoir battu des joueurs de renom tout au long de la semaine tels que Denis Shapovalov, Richard Gasquet ou Aljaz Bedene: “Je sens Je vais dans la bonne direction. Je sens que j’ai beaucoup souffert dans ma carrière en termes de blessures et maintenant il semble que je me sente mieux. Cela fait longtemps que je n’ai pas enchaîné quelques semaines de bon niveau. Physiquement, je me sens comme quand j’étais top 50. Il me reste encore un long chemin à parcourir, mais je sais que si je maintiens le niveau, la bonne nouvelle viendra “, a déclaré le joueur canadien.

