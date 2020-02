Vasek Pospisil se sent confiant et impatient de relever les prochains défis

Le Canadien Vasek Pospisil tirait des points positifs de sa campagne de Montpellier après avoir failli remporter son premier titre ATP. Pospisil, classé n ° 132 au monde, a joué un grand tennis tout au long de la semaine à Montpellier et a donc réalisé sa deuxième finale ATP.

Malheureusement pour le Canadien, il a raté les points clés de la finale et Gael Monfils, tête de série, a remporté une victoire de 7-5 6-3. Pospisil, qui a atteint sa première finale de l’ATP en 2014 et a obtenu le meilleur classement en carrière de No.

25 dans le monde, n’a pas réussi à porter son jeu à un autre niveau après une campagne révolutionnaire sur le Tour en 2014. Mais maintenant, un Pospisil en bonne santé espère continuer à bien performer et obtenir les meilleurs résultats de sa carrière. “Ce fut une semaine incroyable”, a déclaré Pospisil après la finale, selon le circuit ATP.

«J’ai eu de belles victoires et j’ai l’impression de m’améliorer définitivement de semaine en semaine. Je vais essayer de me reposer maintenant, de prendre quelques jours facilement et de me préparer pour le prochain événement. “Pospisil n’aura pas beaucoup de temps pour se reposer car il est sur le point de rencontrer la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev au premier tour de Rotterdam.