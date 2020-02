“Venir sur terre battue, c’est comme rentrer à la maison” – Dominic Thiem est impatient de reprendre le tennis après le succès de l’Open d’Australie 2020

Dominic Thiem est de retour sur le circuit ATP après sa magnifique course à Melbourne. Après un tennis exténuant en Australie, il peut jouer au tennis sur terre battue. Cette semaine, le typhon de tennis autrichien sera vu sur sa surface préférée, l’argile au Rio Open 2020 au Brésil, en Amérique du Sud.

Le numéro quatre mondial Thiem joue son jeu naturel sur la terre rouge. De plus, il ne craint pas la transition rapide de la terre battue aux terrains durs. Et il le fait avec confort.

“Pour moi, ce n’est pas un problème de [play] sur terre battue pendant une ou deux semaines, puis revient sur des terrains durs. Venir sur terre battue, c’est comme rentrer à la maison », a ajouté Thiem.

«J’aime la surface et j’aime aussi beaucoup l’Amérique du Sud. C’est une atmosphère complètement différente. J’ai eu de grandes expériences, j’ai gagné ici, j’ai gagné Buenos Aires deux fois, donc c’est très facile pour moi de revenir ici. ”

L’année dernière, Dominic Thiem, tête de série, a été le premier bouleversé lors de l’ATP 500 à Rio. Il a perdu contre Laslo Dere au premier tour. Il est venu à Rio après avoir joué au tennis en simple et en double à l’Open d’Argentine 2019.

En 2020, le numéro quatre mondial Thiem devrait ouvrir ses portes contre le Brésilien Felipe Meligeni Alves mardi.

Venha ver a estreia de Thiem!

O vice-campeão do Australian Open et número 4 do mundo @ThiemDomi quer te ver nesta terça-feira à noite no Rio Open pra estreia contra o brasileiro @femeligeni! Faltam poucos ingressos, garanta o seu agora! https://t.co/9rV3sL0fvp pic.twitter.com/sqV6M1yWFA

– Rio Open (@RioOpenOficial) 17 février 2020

“Ce fut une énorme déception” – Dominic Thiem sur la défaite à Melbourne

Le triple finaliste du Grand Chelem Thiem a continué de réfléchir à sa course à Melbourne au début du mois. Dans la capitale victorienne, il était plus proche que jamais de faire sa percée en Grand Chelem.

Il a raté quelques matchs de sa première couronne du Grand Chelem. Néanmoins, il est toujours le nouveau visage le plus prometteur de l’ATP pour remporter un titre majeur dans les mois à venir.

«Je me sens très bien dans la performance à Melbourne. Cela a duré deux semaines, battant trois gars du Top 10 et perdant ensuite contre Novak Djokovic 6-4 dans le cinquième », a déclaré Thiem.

Dominic Thiem

«Bien sûr, ce fut une énorme déception, mais après un certain temps de réflexion, ce fut un grand tournoi et un début de saison. J’espère que cette bonne forme continuera », a-t-il ajouté.

Dominic Thiem est le seul concurrent de NextGen à battre Novak Djokovic et Rafael Nadal au Grand Chelem. En 2019, il a battu Roger Federer pour remporter son plus grand titre en carrière à Indian Wells, en Californie. N’oublions pas sa participation aux finales de l’ATP 2019, où il a battu Federer et Djokovic consécutivement pour réserver sa place en demi-finale.

À l’heure actuelle, Thiem repose sur la quatrième place de la liste ATP, et il est à 85 points derrière le numéro trois mondial Federer. En atteignant les quarts de finale à Rio, Thiem peut remplacer Federer. Il gagnera 90 points en atteignant la huitième étape. Et ils suffisent pour atteindre pour la toute première fois son meilleur classement en carrière de numéro trois mondial.

