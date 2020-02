Vénus: “C’est décevant de perdre ainsi”

Venus Williams perdu un énorme sept balles de match contre Kaja Juvan dans le WTA International Acapulco 2020 et a montré sa déception lors d’une conférence de presse. “J’ai essayé de rester concentré et de tout donner pour gagner. C’était décevant de perdre ces opportunités, mais c’est comme ça que le tennis. Elle a joué des tirs incroyables et je pense qu’elle a beaucoup de chance”, a déclaré l’Américaine. “Je joue toujours parce que j’aime ce sport et je pense qu’il y a beaucoup de fans qui continuent de me soutenir”, a déclaré le vétéran américain.

