Vénus et Dimitrov organisent une formation sur Instagram et les spectacles bulgares

Grigor Dimitrov et Venus Williams Ils ont participé ensemble à un Instagram Live dans lequel tous deux ont proposé une série d’exercices physiques pour rester en forme pendant cet enfermement. Un rôle très spécial a été joué par le joueur bulgare, qui a reconnu le désir de tennis. “J’essaie de faire des exercices spécifiques pour continuer à bouger et éviter d’éventuels problèmes d’épaule. J’ai hâte de revenir sur le terrain”, a-t-il déclaré avant de parler à Vénus de la possibilité de jouer en double mixte. “Nous ne jouerons pas si vous ne donnez pas le maximum”, a répondu l’Américain en riant. Le moment le plus drôle a été lorsque Grigor a décidé de montrer ses abdos, à la stupéfaction des téléspectateurs et de Vénus elle-même.

