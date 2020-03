Venus Williams donne des conseils aux jeunes filles

Venus Williams a été battue immédiatement lors du tournoi de Monterrey lors de son premier match contre Schmiedlova, confirmant qu’elle traverse l’une des périodes les plus sombres de toute sa carrière. L’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas encore gagné de match en 2020 et sa crise ne semble pas avoir de solution.

Williams devait commencer sa saison 2020 au Brisbane International, mais s’est retirée avant le début du tournoi. Elle a également dû se retirer de l’International d’Adélaïde. À l’Open d’Australie, Williams a été battu par Coco Gauff au premier tour.

À l’Open du Mexique, où elle était la cinquième tête de série, Williams a été battue par le qualifié Kaja Juvan. Au cours d’une longue interview avec le magazine Forbes, Venus a partagé ses deux cents, ce qui peut profiter à la prochaine génération de stars du tennis.

“Avoir confiance! À la fin de la journée, vous devez être votre plus grande pom-pom girl et croire en vous. C’est certainement un défi qui ne se produit pas du jour au lendemain, mais la confiance s’apprend – fausses jusqu’à ce que vous y arriviez!

Dès mon jeune âge, mes parents ont travaillé pour me faire confiance et montrer l’importance d’avoir un fort sentiment d’estime de soi “- a déclaré Williams. Sur son avenir, Vénus a ajouté:” Il va y avoir beaucoup de moments où vous ne ne vous sentez pas confiant et les autres mettront au défi votre estime de soi, mais vous pouvez entraîner votre esprit à surmonter cette négativité et ce doute.

C’est quelque chose que j’ai toujours pratiqué dans ma vie quotidienne, et cela a fait de moi une personne plus forte dans l’ensemble. Finalement, vous croirez pleinement que vous êtes capable de tout ce que vous décidez de faire. Quelle que soit votre passion, il n’y a rien d’aussi incroyable que de vivre vos rêves, alors assurez-vous d’en profiter. C’est pourquoi je dis toujours rêver grand! ”