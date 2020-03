Venus Williams fournira des conseils de remise en forme quotidiens pendant la pandémie de coronavirus

La menace du coronavirus a forcé des gens du monde entier à se regrouper et à s’engager à rester en sécurité chez eux. Beaucoup se demandent comment s’entraîner tout en restant à la maison. Ces personnes qui ont besoin de conseils de remise en forme devraient se tourner vers l’ancienne n ° 1 mondiale Venus Williams.

Williams est connue comme la reine des entraînements et elle fait souvent preuve de créativité en ce qui concerne ses entraînements. L’Américaine suit également des routines d’exercice régulières pour la force, la flexibilité et le cardio afin de rester en forme, en s’assurant qu’elle est au sommet de son art.

«Nous devons encore rester actifs»: Venus Williams

Faisant sa première apparition sur les médias sociaux depuis la pandémie de coronavirus, Williams a exhorté ses partisans à rester actifs pendant l’auto-quarantaine. La septuple championne du Grand Chelem a révélé qu’elle restait en forme tout en restant à la maison. Elle s’est également engagée à garder ses fans actifs, motivés et inspirés tout en restant à la maison pendant la période de distanciation sociale.

«Avec la fermeture de tous les gymnases dans la plupart des grandes villes, nous devons encore rester actifs. L’une de mes applications préférées est Peloton, pour les entraînements à domicile. Partagez avec moi certains de vos favoris! Restez actif pendant que vous vous distanciez et réduisez la courbe! » Williams a écrit sur Instagram.

De plus, Williams proposera tous les jours des conseils de fitness à ses fans. Ses adeptes auront l’occasion rare d’apprendre des exercices physiques et de faire face à la quarantaine à la maison. L’acteur de 39 ans se connectera à Instagram en direct à partir de mercredi midi pour partager quelques techniques de fitness.

Vénus partagera chaque jour une nouvelle technique d’entraînement. Elle passera environ cinq minutes à montrer aux téléspectateurs comment exécuter correctement l’exercice chez eux. Williams pourrait également fournir des informations sur la façon dont elle reste en bonne santé physique et mentale pendant l’auto-isolement.

Nous espérons que le plus de personnes possible pourront rejoindre Venus Williams et s’inspirer de la légende.

