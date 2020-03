Venus Williams lance une nouvelle collection Glam avec la vibration “EleVen Woman”

Venus Williams est incontestablement l’une des athlètes les plus en vogue de l’industrie. En fait, en dehors de ses formidables exploits dans le tennis, la mode est un domaine pour lequel Vénus est connue.

Elle possède sa propre ligne de vêtements de fitness appelée EleVen. La ligne de vêtements de sport est fière d’offrir une individualité à chaque femme. Fait intéressant, c’est également une cause à laquelle Vénus a consacré toute sa carrière.

Maintenant, Venus a lancé une nouvelle collection Glam dans le cadre de la marque EleVen. Williams a ouvert à peu près la même chose dans une interview avec Forbes.

Savoir plus – «La disparité salariale n’est qu’un élément» – Venus Williams attaque l’inégalité dans le sport

Qu’a dit Venus Williams?

Williams a expliqué que la collection visait à atteindre le mélange parfait de fitness et de mode.

«J’ai créé EleVen pour offrir aux femmes des vêtements de sport de haute qualité dans lesquels elles se sentent non seulement fabuleuses, mais qui donnent le meilleur d’eux-mêmes – quelle que soit l’activité.

Chaque collection apporte quelque chose de nouveau à EleVen, et la collection Glam est une autre étape de notre voyage. Nous sommes ravis de proposer plus de vêtements de sport dans notre gamme pour mélanger et assortir avec nos vêtements de tennis haut de gamme. »

Vénus a expliqué que sa collection était inspirée par son imagination de «femme EleVen».

«C’est une femme forte, ne vous y trompez pas, mais aussi avec un cœur chaleureux et authentique. La collection Glam incarne l’essence d’elle en combinant des couleurs douces et audacieuses de melon, de rose et de marine pour dégager sa vibe puissante mais féminine.

En tant qu’athlète, je conçois chaque collection en pensant au mouvement pour que vous vous sentiez non seulement à l’aise mais également prêt à atteindre vos objectifs de fitness. EleVen est conçu pour vous aider à performer, repousser vos limites et vous concentrer sur vos performances. »

Savoir plus – “Fake It Till You Make It” – Venus Williams a des conseils puissants pour les jeunes filles

De plus, Williams a expliqué les aspects techniques des vêtements.

Nous avons développé quatre avancées techniques essentielles – Pro-Dri, Stretch à quatre voies, EleVen Ozone et UPF 50 – pour vous offrir des performances optimisées pendant vos entraînements. Je teste personnellement chaque pièce pour m’assurer que ces cases sont cochées car il est très important pour moi que nous ne livrions rien d’autre que le meilleur ».

Je ne sais pas si votre pays vous autorise à acheter des vêtements pendant la quarantaine, mais si c’est le cas, Venus Williams l’a couvert pour vous.