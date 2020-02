Venus Williams lance une nouvelle ligne de mode “The Glam Collection”

L’ancienne n ° 1 mondiale et sept fois championne du Grand Chelem en simple Venus Williams a lancé sa dernière collection de mode, la Glam Collection. S’adressant à Yahoo Sports à propos de la collection, la femme de 39 ans parle de sa nouvelle collection et de sa marque EleVen, “La collection Glam est la prochaine étape du parcours fitness d’EleVen.

Nous introduisons plus de styles de vêtements de sport que jamais dans cette collection – chacune de ces pièces ajoute une touche de fantaisie à votre vie, que vous vous dirigiez vers les courts, un cours de yoga ou l’épicerie!

La collection est également conçue pour garder le tissu au sec, au frais et protégé avec ses propriétés antimicrobiennes, d’évacuation de l’humidité, de contrôle de la température et de protection UV. EleVen est construit sur l’idée d’être la meilleure version de vous-même et de pousser le statu quo.

Je veux que les femmes se sentent confiantes et habilitées à repousser leurs propres limites et à atteindre leurs objectifs lorsqu’elles portent mes pièces, mais n’oubliez pas de simplement vous amuser pendant l’entraînement et l’entraînement! Parlant de la ligne elle-même, Williams dit: «Je voulais que les femmes se sentent glamour et aiment pouvoir conquérir le monde en portant cette collection.

En mélangeant des couleurs douces et fortes tout au long de chaque pièce, nous avons pu créer une ambiance puissante mais féminine qui incarne l’essence d’une femme EleVen. Les designs audacieux sont inspirés par les femmes audacieuses qui les portent! J’adore toutes les pièces et il est difficile d’en choisir une seule – mais le coupe-vent en or métallique est une pièce si polyvalente et exactement ce dont la fille EleVen a besoin dans son placard!

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait que les fans sachent sur Vénus en tant que créatrice de mode, Williams a déclaré: “J’ai toujours eu un amour pour la mode et le design, et la fusion de cette passion avec mon amour pour le fitness a été l’une des meilleures décisions que j’ai prises. fait!

J’ai créé EleVen pour donner aux femmes des vêtements de sport de haute qualité dans lesquels elles se sentent non seulement fabuleuses, mais qui donnent le meilleur d’eux-mêmes – quelle que soit l’activité. ”