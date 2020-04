Venus Williams manque ses frères et sœurs; Je leur souhaite la Journée nationale des frères et sœurs

L’ancienne n ° 1 mondiale et sept fois championne du Grand Chelem en simple Venus Williams dit qu’elle manque ses sœurs pendant la période de quarantaine actuelle. Williams a publié un message sur son compte Instagram dans lequel elle a dit: «Missing my sisters.

Ce n’est qu’un jour de retard, mais je vous souhaite #nationalsiblingday @serenawilliams @lyndrea_imani @ ladyisha01 “Outre Serena Williams, Venus a également deux demi-soeurs Lyndrea et Isha Price, qui ont souvent été vues dans les tribunes lors de leurs matchs de tennis.

La fête des frères et sœurs est célébrée le 10 avril aux États-Unis et au Canada le 10 avril.

Vénus a été classée n ° 1 mondiale

1 par la Women´s Tennis Association à trois reprises, pour un total de 11 semaines et est devenue la première femme afro-américaine à le faire à l’ère ouverte, et la deuxième de tous les temps depuis Althea Gibson. Elle a atteint 16 finales du Grand Chelem, plus récemment à Wimbledon en 2017, remportant sept d’entre elles.

Elle a également remporté 14 titres de double féminin du Grand Chelem, tous avec Serena Williams; la paire est invaincue en finale du double du Grand Chelem. Elle a également deux titres en double mixte. Williams a également remporté quatre médailles d’or olympiques, une en simple et trois en double féminin, ainsi qu’une médaille d’argent en double mixte – à égalité avec Kathleen McKane Godfree pour le plus grand nombre de médailles olympiques remportées par un joueur de tennis masculin ou féminin. Elle est la seule joueuse de tennis à avoir remporté une médaille à quatre Jeux olympiques.