Venus Williams partage des conseils clés pour faire face à la quarantaine à la maison

L’ancienne n ° 1 mondiale Venus Williams a fait sa première apparition sur les réseaux sociaux depuis que l’épidémie de COVID-19 s’est transformée en crise mondiale, exhortant ses fans à rester actifs même s’ils pratiquent la distanciation sociale. Williams a posté sur son compte Instagram en montrant à ses fans comment elle reste en forme pendant qu’elle reste à l’intérieur.

“Avec tous les gymnases fermant dans la plupart des grandes villes, nous devons encore rester actifs. L’une de mes applications préférées est @onepeloton, pour les entraînements à domicile. Partagez avec moi certains de vos favoris! Restez actif pendant que vous vous distanciez et réduisez la courbe!” Peloton (l’application qu’elle identifie dans son article) est une société américaine de matériel d’exercice et de médias fondée en 2012 et lancée avec l’aide d’une campagne de financement Kickstarter en 2013. Son principal produit est un vélo stationnaire qui permet aux utilisateurs de participer à distance au spinning. les cours qui sont diffusés depuis le studio de fitness de l’entreprise et sont payés via un service d’abonnement mensuel.