Venus Williams – Plus que la sœur de Serena Williams

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque quelqu’un mentionne Venus Williams?

La plupart d’entre vous pourraient probablement penser à sa sœur, qui a battu tous les records de tennis et transcendé les limites du sport. Serena Williams est devenue une mégastar.

Cependant, au milieu de toute la célébrité que Serena a atteint, Vénus s’est perdue quelque part en arrière-plan. La plupart des gens ont oublié qu’à l’origine, c’était Vénus, qui était destinée à être l’étoile qui a marqué l’ère. Elle était l’inspiration afro-américaine, qui a donné à de nombreuses filles le droit de rêver davantage.

Dans cet article, nous examinons les réalisations de Venus Williams et sa relation et sa rivalité avec sa sœur Serena.

Quels sont les principaux records et réalisations de Venus Williams?

Vénus a fait irruption sur la scène lorsqu’elle est devenue la première joueuse non ensemencée de l’ère ouverte à se rendre en finale de l’US Open. C’était en 1997 et Vénus n’avait que 17 ans. En fait, elle savait qu’elle dépassait les limites. Cela est devenu évident lorsqu’elle a dit aux journalistes: «Je suis grand. Je suis noir. Tout est différent en moi. Fais face aux faits. »

Ce n’était que le début d’une carrière extrêmement réussie. Venus remportera 7 titres du Grand Chelem, le premier arrivant en 2000 avec une victoire à Wimbledon. La star américaine remporterait 5 fois le Wimbledon et l’US Open deux fois. Vénus n’est que derrière Martina Navratilova, Serena Williams et Steffi Graff dans la liste des vainqueurs de Wimbledon de l’ère ouverte.

En plus de cela, elle a atteint 16 finales du Grand Chelem, plus récemment à Wimbledon 2017. Ses 7 Grands Chelems la placent à la 12e place de la liste des vainqueurs du Grand Chelem de tous les temps et 8e de la liste de l’ère ouverte.

Son statut de militante chevronnée est prouvé par le fait qu’elle a participé à 85 tournois du Grand Chelem, ce qui en fait le leader mondial chez les hommes et les femmes.

Venus a également remporté 49 titres en simple, avec seulement sa sœur Serena devant elle.

Cependant, plus que tout cela, il y avait de sérieuses connotations culturelles au succès de Venus Williams. Elle a été la première femme afro-américaine à l’ère ouverte à atteindre la place numero uno dans le classement WTA.

Relation et rivalité avec Serena Williams

Serena et Venus sont emblématiques de toute une époque dans le tennis féminin. Ensemble, les deux sœurs ont attiré l’attention sur le jeu féminin.

Tout a commencé en 1998, leur première rencontre professionnelle. Ils se sont affrontés au deuxième tour de l’Open d’Australie, avec Vénus en tête.

Les premières années de leur rivalité ont été dominées par Vénus. En fait, jusqu’au début de 2002, Vénus menait tête à tête une fiche de 5-1.

Cependant, tout a changé en 2002. Serena a remporté les six rencontres suivantes entre les deux. Cela comprenait cinq finales du Grand Chelem. De toute évidence, les sœurs dirigeaient le perchoir dans le tennis féminin. En 2005, Vénus a égalé le record en remportant deux matchs et en faisant 7-7.

À la fin des années 2000, leur rivalité a atteint son apogée. Cela comprenait la finale de Wimbledon 2008 remportée par Vénus et décrite comme un classique limite par John McEnroe.

Cependant, avec Venus vieillissant, Serena a commencé à dominer le jeu bientôt. Vénus, qui menait à 10-9 en tête-à-tête en 2009, n’a pu remporter qu’une seule de ses bonnes rencontres au cours des six prochaines années. À l’heure actuelle, Serena mène tête à tête par 18-12.

Cependant, les deux jouent extrêmement bien ensemble. Ils ont remporté un total de 22 titres en double dont 14 tournois du Grand Chelem. Ils détiennent également trois médailles d’or olympiques ensemble.

Relation en dehors du tennis

Vénus a récemment été invitée à un sommet. On lui a demandé de terminer une phrase – «Une femme dont j’admire la carrière…».

Pat est venue la réponse – Serena Williams.

Vénus et Serena se sont extrêmement soutenues l’une l’autre hors du terrain. Tous deux ont répété qu’ils étaient partenaires pour la vie. Malgré une rivalité qui peut éloigner n’importe qui, les deux entretiennent un respect absolu l’un pour l’autre. Sur le terrain également, où ils se sont affrontés dans des batailles compétitives.

Après la naissance de la fille de Serena, les choses n’ont pas changé. En fait, Vénus est devenue son rôle de tante.

Quoi que vous disiez, les sœurs Williams resteront les frères et sœurs les plus puissants du sport. Ils ont inspiré toute une génération à rêver.

En parlant de Vénus, il sera criminel d’ignorer sa contribution au sport du tennis. Elle reste l’une des plus grandes stars du tennis à avoir jamais honoré le court. Espérons qu’elle trouvera autant de gloire dans sa retraite qu’au cours de sa fantastique carrière.