Venus Williams révèle son choix pour le joueur le plus chaud du circuit ATP

L’ancienne n ° 1 mondiale et sept fois championne du Grand Chelem en simple Venus Williams a fait une révélation surprenante sur sa session de questions / réponses sur sa chaîne YouTube au cours du week-end. On a demandé à Williams qui elle pensait être le joueur le plus chaud sur l’ATP Tennis Tour – et la femme de 39 ans est revenue dans le temps pour la réponse.

«Ces gars rêveurs! Je dirai que lorsque j’étais plus jeune, mes sœurs et moi, nous pensions que Pete Sampras était sexy. Et comme si c’était en 1990 ou peu importe, mon père ici parle et dit “Tu n’as pas à aimer les garçons”.

Et nous étions comme papa ok (imite les pleurs). Donc depuis ce temps, j’ai appris à ne pas aimer les gars sur le circuit ATP (clin d’œil). Tu as encore chaud. (chuchote sournoisement) ». Vénus a une chose en commun avec Sampras – les deux sont plusieurs champions de Wimbledon.

Venus a remporté le titre de simple de Wimbledon cinq fois dans sa carrière – en 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 tandis que Sampras est sept fois championne de Wimbledon en 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000. Les deux ils ont remporté le titre en simple à Wimbledon en 2000.

Au cours de son émission de questions-réponses, Williams a également parlé d’un éventail d’autres sujets, y compris sa sœur Serena, son père Richard, son chien ainsi que sa carrière de tennis, les Jeux olympiques et ses émissions de télévision préférées et ses bonbons préférés.