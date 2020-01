Venus Williams s’associe à Juan Sebastian Cabal en double mixte de l’Open d’Australie

Venus Williams a l’habitude de trouver les meilleurs partenaires de double au Grand Chelem. Elle joue habituellement à l’épreuve de double féminin avec sa sœur Vénus. Cette fois, l’ancienne n ° 1 mondiale a décidé de participer à l’épreuve de double mixte de l’Open d’Australie à Melbourne et elle sera partenaire du n ° 1 mondial.

1 joueur de double classé Juan Sebastian Cabal. Williams, qui a remporté 7 titres du Grand Chelem en simple et 14 en double féminin avec sa sœur Serena, a également remporté 2 titres en double mixte au Slams – elle a remporté ici à Melbourne et à l’Open de France en 1998 avec l’Américain Justin Gimelstob.

Cabal est actuellement le joueur le mieux classé au monde en double masculin après avoir remporté les titres de double de Wimbledon et de l’US Open en 2019 Robert Farah, qui a été provisoirement suspendu par la Fédération internationale de tennis cette semaine en attendant une audience disciplinaire après avoir échoué à un test de dépistage de drogue.

Ils affronteront Saisai Zheng et Joran Vliegen au premier tour de l’épreuve de double mixte vendredi. Williams, 39 ans, a perdu son premier match du premier tour à l’Open d’Australie lorsqu’elle a perdu face à Coco Gauff, une adolescente américaine de 15 ans, en deux sets.

Gauff avait également battu Williams au premier tour à Wimbledon. Williams est la plus ancienne concurrente de l’épreuve de simple féminin tandis que Gauff est la plus jeune. Certains des autres appariements intéressants dans les doubles mixtes comprennent l’Australien Nick Kyrgios, en partenariat avec l’Américaine Amanda Anisimova et le Britannique Jamie Murray en partenariat avec Bethanie Mattek-Sands. Les têtes de série de l’événement sont Barbora Strycova et Marcelo Melo.