Venus Williams s’attaque aux inégalités sportives

Venus Williams a été la première joueuse de tennis afro-américaine de l’ère ouverte à occuper la première position du classement WTA. Dans la décennie 2000-2010, elle a été la joueuse la plus titrée de Wimbledon, avec 5 victoires sur 8 finales (dont 4 consécutives, de 2000 à 2003) et elle est l’une des cinq joueuses de tennis (après Martina Navrátilová, Steffi Graf , Serena Williams et Billie Jean King) qui ont obtenu ce résultat étonnant.

Dans une longue interview avec Kathy Caprino de Forbes, l’ancienne numéro 1 mondiale a évoqué sa bataille pour les droits des athlètes féminines: “Pour moi, c’était simple et clair; il s’agissait de défendre ce que je croyais être juste.

Le tennis m’a donné tellement d’opportunités dans la vie, y compris une plate-forme, donc quand l’occasion s’est présentée de se battre pour les femmes à travers le sport, c’était une décision facile. J’ai défendu à la fois pour moi-même et pour les gens partout dans le monde qui étaient ou seront confrontés au même genre d’injustice dans leur vie.

Je suis content qu’il ait pu créer un effet d’entraînement et créer un précédent. Tant de changements positifs se sont produits depuis lors, et tant de changements positifs sont encore nécessaires, mais je suis heureux d’avoir pu faire ma part et je continuerai de le faire jusqu’à ce que cela n’ait plus besoin d’être une conversation.

C’est incroyable de voir comment les conversations autour de l’égalité de rémunération ont évolué au fil des ans – c’est un problème mondial qui est finalement devenu un mouvement mondial. Mais le fait qu’il s’agisse encore d’une conversation signifie qu’il reste du travail à faire.

La disparité salariale n’est qu’un des éléments du problème global des inégalités, que tant de gens connaissent trop. Je serai vraiment heureux lorsque les différences entre les hommes et les femmes n’auront plus à être discutées et que tout le monde est aimé et respecté pour la personne qu’il est “- a déclaré Venus.