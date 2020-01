Venus Williams se retire de l’Open d’Adélaïde inaugural avec une blessure à la hanche

La première Adelaide International au tout nouveau Memorial Drive Tennis Center a lieu la semaine prochaine, servant de dernière préparation à l’Open d’Australie pour de nombreux joueurs de premier plan. Novak Djokovic et Alex de Minaur devraient égaliser les hommes après la Coupe ATP, celui du côté de la WTA étant encore plus fort, réunissant quatre étoiles parmi les 10 premiers et 19 joueurs parmi les 30 premiers!

Ashleigh Barty, Simona Halep et Petra Kvitova devraient être les joueurs à battre, avec d’autres joueurs notables et deux Australiens qui ont gagné une wild card. La troisième invitation était réservée à Venus Williams, mais l’Américaine a dû se retirer en raison d’une blessure à la hanche qui la dérangeait depuis un certain temps, sautant également l’événement de Brisbane cette semaine.

Bien qu’elle soit l’une des joueuses les plus expérimentées du Tour, Venus n’est toujours pas prête à abandonner et à prendre sa retraite, commençant la saison juste à l’extérieur du top 50 et espérant une autre bonne manche une fois qu’elle sera à 100%. Depuis 1997, Vénus n’a pas réussi à terminer dans le top 100 seulement en 2011, produisant un tennis impressionnant entre 2014-17 et arrêtant les moteurs un peu après.

En près de deux décennies (1998-2016), Vénus a remporté 49 titres WTA sur 83 finales, soulevant cinq couronnes de Wimbledon en neuf matchs de titre au All England Club et conquérant 23 majors dans les trois catégories. “Bien que j’aie tout fait pour concourir la semaine prochaine à Adélaïde, je suis déçu de devoir me retirer du tournoi”, a déclaré Williams.

“L’Australie occupe une place spéciale dans mon cœur, ayant joué dans tout le pays depuis le tout début de ma carrière. Bien que mon temps passé là-bas soit plus court que prévu cette année, je partage mon soutien continu à l’Australie, qui a fait preuve d’une force incroyable. et la persévérance pendant cette période difficile. “

“Nous sommes tristes que Vénus ait été forcée de se retirer de l’International d’Adélaïde, en lui souhaitant le meilleur pour un rétablissement rapide”, a déclaré le directeur du tournoi international d’Adélaïde, Alistair MacDonald.