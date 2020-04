Venus Williams sur Will Smith jouant son père Richard dans un biopic

L’ancienne n ° 1 mondiale Venus Williams a parlé du biopic qui se fait sur la vie de son père Richard Williams dans une interview à Access Hollywood. Le film s’appelle King Richard et interprète Will Smith comme son père Richard, et devrait sortir en novembre (bien que cela puisse changer en fonction de la situation actuelle).

Venus, sept fois championne du Grand Chelem en simple, dit: “J’adore Will Smith, mais je pense que si vous demandez à n’importe qui dans ce monde, ils l’aiment, donc je suis vraiment ravi qu’il joue le rôle et les jeunes actrices qui jouent les rôles non seulement de Serena et moi, mais de toute notre famille.

C’est une histoire de famille, et je pense qu’en ce moment, nous remarquons à quel point la famille, les amis, les choses les plus importantes dans la vie deviennent vraiment les plus importantes – nous voulons tous rester en bonne santé. Cette histoire parle d’une famille et de la façon dont cette famille a vu le jour.

C’est vraiment intéressant de regarder en arrière et de se souvenir de quelques moments. On rit, on pleure … et ça vous fait réfléchir, ça vous fait apprécier, ça vous élève. Will le fait. Il a vraiment assumé le rôle et fait des recherches sur mon père que j’ai même oubliées.

Je suis vraiment fier de la justice qu’il rendra à mon père et à son héritage. “En parlant des jeunes stars, Saniyya Sidney et Demi Singleton, qui incarnent les soeurs Williams dans le film, Vénus dit:” Nous avons eu la chance de les rencontrer et Serena et moi plaisantions en riant avec eux …

comme s’ils étaient les vrais Vénus et Serena les avertissant, comme, ‘Ne fais pas ça à ce moment de ta vie!’ Nous avons eu beaucoup de plaisir avec eux. “Williams a également parlé des entraînements virtuels qu’elle a faits en ligne pendant la période de verrouillage, où elle est rejointe par des invités spéciaux, dont la sœur Serena et la mère Oracene.

“J’ai fait des séances d’entraînement, du lundi au vendredi, un peu comme une pause de midi – 12 heures sur mon sur mon Instagram Instagram. Ce fut une expérience incroyable. Les commentaires ont été formidables – garder les gens motivés fait partie de la possibilité de être en bonne santé et construire ces endorphines saines; faire en sorte que les gens se lèvent et bougent au milieu de la journée; et aider les gens à avoir encore de l’espoir et à être actifs, à rester en bonne santé et à ce que nous traversions cela ensemble. nouvel avis! ”