Verdasco: “Je me sens bien physiquement et je joue bien”

Fernando Verdasco renversé la résistance de Nikoloz Basilashvili dans le Open d’Australie 2020, mais maintenant il faudra le mesurer à un sommet, l’allemand Alexander Zverev. Il a ainsi analysé les deux circonstances dans Eurosport. “La vérité est que cela a été difficile, surtout sur un tronçon, dans le troisième set, où il frappait des missiles. J’ai essayé de faire de mon mieux. Maintenant contre Zverev … maintenant, chaque manche va être plus difficile. Je me retrouve physiquement et très confiant. J’espère faire de mon mieux au tennis. “

