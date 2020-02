“Veuillez me pardonner” – Maria Sharapova annonce sa retraite du tennis professionnel

Maria Sharapova, quintuple championne du Grand Chelem et ancienne n ° 1 mondiale, a annoncé sa retraite du tennis professionnel à l’âge de 32 ans. Mais pourquoi la Russe a-t-elle décidé de raccrocher sa raquette?

Sharapova a fait irruption sur la scène en 2004 après avoir stupéfait le monde du tennis en remportant les championnats de Wimbledon à 17 ans. La joueuse de 32 ans a remporté un total de cinq titres du Grand Chelem au cours de sa carrière de 19 ans.

«Je suis nouveau dans ce domaine»: Maria Sharapova

Malgré sa carrière réussie, Sharapova ne s’est jamais rétablie après avoir purgé une interdiction de drogue de deux ans pour avoir été testée positive au meldonium en 2016. Elle a été épuisée par des blessures qui ont gêné son retour après la suspension de la tournée professionnelle.

Les blessures aux épaules et aux bras au cours des 18 derniers mois l’ont amenée à décider de se retirer du tennis. Selon certaines informations, Sharapova a décidé de mettre un terme à sa carrière lors de sa défaite au premier tour contre Donna Vekic à l’Open d’Australie 2020.

“Je suis nouveau dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis – je dis au revoir », a déclaré Maria Sharapova dans une interview avec Vogue.

«Maria est très intelligente, très avisée et très professionnelle, probablement l’ultime professionnelle. On se souviendra très bien de ce qu’elle a apporté au jeu. Je pense que tout le monde la considère comme l’ultime compétitrice », a déclaré Steve Simon, le PDG de WTA dans une récente interview.

“Je vais le manquer tous les jours”: Sharapova

«En donnant ma vie au tennis, le tennis m’a donné une vie. Ça me manquera tous les jours. L’entraînement et ma routine quotidienne me manqueront: me réveiller à l’aube, lacer ma chaussure gauche avant ma droite et fermer la porte du terrain avant de frapper ma première balle de la journée », a ajouté Sharapova, ému.

Elle a expliqué que son équipe et ses entraîneurs lui manqueraient. Elle manquera les moments assis avec son père sur le banc du terrain d’entraînement. Les poignées de main – gagner ou perdre – et les athlètes, qu’ils le sachent ou non, qui l’ont poussée à faire de son mieux. Elle va tout manquer.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion