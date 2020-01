Victimes de sangria au tournoi de Montpellier

Être placé sur le calendrier juste après un Grand Chelem a des choses comme ça. Le tournoi de Montpellier il est plus qu’inquiet depuis que quatre de ses six candidats aux tournois majeurs, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Andrey Rublev et Lucas Pouille, ont été abaissés dans les derniers jours de la table, laissant le tournoi trembler en l’absence de ses principaux joueurs. Le tournoi français a réussi à faire de Felix Auger-Aliassime l’un des remplaçants et ils ont toujours Goffin et Shapovalov comme grandes prétentions mais le saignement des victimes qu’il a subies est plus qu’important.

