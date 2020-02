Victoire d’Albert Ramos-Vinolas, Pedro Cachin, Juan Ignacio Londero et Munar

Le 5e tête de série Albert Ramos-Vinolas est en deuxième ronde à Cordoue, battant un qualifié Facundo Bagnis 6-4, 7-6 en un peu moins de deux heures. Albert avait de meilleurs numéros au premier et au deuxième service, mais devait encore jouer contre huit occasions de pause, repoussant six de ces derniers et l’emportant en deux sets après avoir volé le service du rival trois fois sur quatre occasions.

L’Espagnol a pris le dessus dans le premier set, servant bien et assurant une pause à l’amour à 2-2 qui l’a ramené à la maison avec une prise à l’amour au match dix. Ils ont échangé des pauses dans les matchs quatre et cinq dans le deuxième set et à nouveau 5-5, avec Ramos-Vinolas gaspillant une balle de match au service lors du 12e match avant que Bagnis ne revienne pour établir un bris d’égalité.

Là, le joueur le plus expérimenté a récupéré tous les points derrière le tir initial et a saisi deux mini-pauses pour un 7-3 et la place au tour suivant. Pedro Cachin a utilisé son joker avec les deux mains, évinçant Hugo Dellien 6-1, 6-1 en 57 minutes pour la première victoire ATP depuis Cordoue l’année dernière alors qu’il jouait en quart de finale.

En 2019, Pedro a décroché sa victoire finale en juillet et a perdu les dix rencontres suivantes, perdant du terrain dans le classement et jouant beaucoup mieux dans cet affrontement pour gagner des points indispensables. L’Argentin a perdu un service et Dellien était à des kilomètres de ce rythme, perdant plus de 60% des points dans ses matchs et subissant six pauses pour envoyer Cachin au deuxième tour.

Le champion en titre Juan Ignacio Londero a battu l’Italien Marco Cecchinato en difficulté 6-2, 7-5 en 69 minutes, perdant 16 points en dix matchs de service et ne faisant jamais face à un point de rupture. D’autre part, Marco s’est cassé trois fois, récupérant après le premier match pour rester en contact dans les dix premiers matchs du set numéro deux avant que Londero ne le casse à 15 à 5-5, scellant l’affaire avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne un quelques minutes plus tard pour entrer dans la finale 16.

Jaume Munar a battu Leonardo Mayer 6-4, 6-3 en une heure et 20 minutes, produisant des performances cliniques au service et ne perdant que sept points dans ses matchs pour augmenter la pression de l’autre côté du filet. Servant à seulement 55%, Mayer n’a pas pu suivre ce rythme, perdant du terrain au deuxième service et se brisant trois fois pour terminer sa campagne au premier tour.

S’installant sur un rythme agréable dès le début, Munar a navigué à travers ses matchs de service et a brisé le rival à 2-2 dans le premier match, assurant le set avec un vainqueur de service dans le match dix après un vainqueur de service. Les choses allaient encore mieux pour le jeune Espagnol dans le set numéro deux, servant encore mieux et gagnant des pauses dans les matchs trois et neuf pour réserver la place au tour suivant.

Andrej Martin a battu Federico Coria 7-6, 6-4 après avoir épuisé deux heures et huit minutes, repoussant sept occasions de pause sur dix et offrant quatre pauses sur 14 occasions de sceller l’affaire en deux sets. Coria a mené 4-2 dans le premier match avant de perdre l’avantage et un bris d’égalité serré, subissant deux pauses dans le deuxième set pour propulser le Slovaque à travers.

Corentin Moutet a battu Thiago Monteiro 6-4, 6-3 en une heure et 17 minutes, produisant cinq interruptions de service et renversant le Brésilien dans les phases finales du premier et du début du deuxième set pour se retrouver au-dessus.