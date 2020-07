Victoire de Roger Federer à Wimbledon

Après avoir perdu quatre finales contre Rafael Nadal en 2006, Roger Federer était impatient de changer cela à Wimbledon et de prolonger sa séquence de victoires sur l’herbe. Les meilleurs joueurs du monde ont atteint la finale au All England Club quelques semaines après avoir joué pour le titre à Paris, déplaçant leur rivalité à un autre niveau.

Nadal était le joueur à battre à Paris et Roger était prêt à faire une bonne réponse à Wimbledon, perdant un set en sept rencontres pour décrocher le quatrième titre consécutif. Roger a battu Rafa 6-0, 7-6, 6-7, 6-3 en un peu moins de trois heures pour la 48e victoire consécutive sur gazon, devenant le troisième joueur de l’ère Open avec quatre titres consécutifs à Wimbledon après Bjorn Borg et Pete Sampras.

Le Suisse a mieux joué au premier et au deuxième service, subissant deux pauses des trois occasions offertes à Rafa et volant six fois le service de l’Espagnol pour sceller l’accord et écrire le livre des records. Federer avait un net avantage dans la plage la plus courte pouvant aller jusqu’à quatre coups, maîtrisant le rival dans les échanges plus étendus et forçant plus de 50 erreurs de Rafa à se déplacer vers le haut.

Au service du deuxième set, Nadal s’est brisé à 15 dans le dixième match, perdant le bris d’égalité 7-5 et rebondit dans le troisième pour le prendre dans le bris d’égalité. Pourtant, Roger a obtenu des pauses consécutives dans le quatrième set pour renverser le jeune rival et remporter le huitième titre majeur juste avant ses 25 ans.

« Le début du match a été absolument parfait.

J’ai joué au tennis fantastique et je n’ai pas raté une balle. C’était fini en un rien de temps et cela m’a donné beaucoup de confiance.

Je n’ai pas pu garder ce niveau dans le deuxième set, tombant en panne et revenant au dernier moment où Rafa a servi pour cela.

Ce fut un autre moment crucial de la rencontre, jouer à un haut niveau dans le tie-break pour déplacer deux sets à aimer devant. Cela est devenu plus difficile pour nous deux, la bataille se poursuivant jusqu’au début du quatrième set lorsque j’ai pris la tête pour ramener la victoire à la maison.

L’objectif principal était de lire son service et de placer le retour à des endroits où il ne pouvait pas m’attaquer avec un coup droit. Rafa a commencé à mieux servir après le premier match et j’ai fait de mon mieux pour créer au moins quelques dégâts au retour. C’est incroyable de remporter le quatrième titre consécutif, surtout après avoir perdu la finale de Roland Garros face à Rafa.

Il a beaucoup amélioré son jeu et ce n’est pas facile de le battre sur l’herbe, sans parler des autres surfaces. Ces deux finales ont été difficiles pour les deux, avec moi essayant de mettre fin à sa séquence sur terre battue et lui essayant de terminer ma course sur gazon.

Rafa a commencé à frapper le ballon très fort vers la fin, emportant le spin et allant à plat. J’ai bien servi et pris le rythme loin de lui de la ligne de base; ce sont des choses essentielles. Quand tout était fini, je ne pouvais pas croire que je l’avais encore fait.

Je suis arrivée en finale avec beaucoup de confiance et en grande forme physique. J’essaie de rester en bonne santé et de bien jouer dans chaque tournoi; Je ne regarde pas beaucoup la rivalité avec Nadal « , a déclaré Roger Federer.