Victoria Azarenka mettra aux enchères des chaussures de tennis personnalisées dédicacées pour les résidents de Miami

L’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale Victoria Azarenka fait ses propres efforts pour collecter des fonds pour les personnes touchées par la pandémie de COVID-19 à Miami, en Floride. La double championne du Grand Chelem, qui séjourne aux États-Unis depuis plusieurs années et a également remporté l’Open de Miami à deux reprises dans son caerrer, a publié une mise à jour sur son compte sur les réseaux sociaux – disant: «Je suis Victoria Azarenka, une professionnelle joueuse de tennis, et j’ai participé à plusieurs tournois dans le sud de la Floride.

Cela me brise le cœur de voir comment COVID-19 affecte le monde, mes amis et les membres de ma famille. Cela fait officiellement 82 jours que le CDC a confirmé le premier cas américain de COVID-19. L’épidémie a changé nos vies de plusieurs façons, à commencer par l’industrie médicale et maintenant, alors que la crise continue, elle a touché 81% des petites entreprises du comté de Miami-Dade et plus de 248 000 familles avec enfants en plus des 59% des résidents. qui avaient du mal à joindre les deux bouts.

Je voudrais aider cette communauté locale en mettant aux enchères une paire de mes chaussures de tennis personnalisées dédicacées. Les bénéfices iront à Centraide de Miami-Dade qui a créé le Miami Pandemic Response Fund. Le fonds nous permettra de faire face aux impacts à court terme sur les familles de travailleurs ayant des besoins d’urgence, y compris l’aide au loyer / hypothèque, la nourriture, les médicaments et les services publics, et d’accorder des micro-subventions aux petites entreprises ».

L’enchère débutera le 11 avril 2020 et se poursuivra jusqu’au 25 avril à 13 h 59 HNE.

