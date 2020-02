Victoria Jiménez entre dans l’histoire en remportant le Junior Australian Open

Avec seulement 14 ans, Victoria Jimenez a marqué l’histoire de l’Andorre en levant le titre de champion du Open d’Australie junior après avoir battu la Polonaise Weronika Baszak en finale 5-7 6-2 6-2. Vicki a surpris tout le monde en battant sa rivale, trois ans de plus qu’elle. Entraînée par son père et Jordi Arrese, elle a montré une catégorie incorrecte de son âge devant une rivale beaucoup plus âgée qu’elle et a retracé un résultat défavorable au premier set. Dans la section masculine, la première tête de série de la table, Harold Mayot, il a battu son compatriote Arthur Cazaux sans aucun problème, qu’il a battu 6-4 6-1.

