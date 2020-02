Victoria Jiménez: «La mentalité est mon point fort»

Cela ne fait pas une semaine depuis Victoria Jimenez conquiert à Melbourne le titre le plus important de sa jeune carrière. Avec seulement 14 ans, l’Andorre a remporté le Australie Junior Open D’abord et avant tout, prouvant une fois de plus que le talent ne comprend pas les âges. Toujours présente à l’époque de la gestion du succès, Vicky était présente El Periódic d’Andorra pour résumer les émotions vécues au début de cette saison, même s’il y avait aussi du temps pour revoir son comportement sur la piste et même pour souligner son identité. Ce sont les titres qu’il a laissés puis sauvés.

Surprise après le titre. «Je ne m’attendais pas à gagner un tournoi avec ces caractéristiques, en plus de la façon dont je l’ai obtenu. La qualité des joueurs présents dans le tableau était très élevée, elle n’était même pas parmi les favoris. Je pense que le facteur qui m’a amené à remporter ce trophée est la capacité que j’ai dû me battre au maximum pour chaque point. Commencer au troisième tour, c’est quand j’ai réalisé ce que je faisais, et au quatrième, j’ai vraiment pensé que je pouvais le faire. Les premiers tours sont toujours les plus difficiles, mais quand j’arrive en demi-finale, je suis déjà plein de confiance. »

Trois balles de match sauvées au troisième tour. «Ce match était le plus compliqué de tous les tournois du Grand Chelem, je perdais pendant la majeure partie du match, mentalement c’était très difficile. Je pensais que je ne pouvais pas retourner le tableau de bord, que le duel m’échappait, mais ma tête m’a demandé de continuer la compétition jusqu’à la fin. Mon corps tout entier me faisait mal à cause de la chaleur et l’autre joueur jouait à un grand niveau, mais tout est dans l’esprit. Le tennis est un sport très psychologique, à la fois je l’ai vue incliner la tête après une erreur, j’ai pris plus de force pour profiter de la situation et finalement me retourner. »

Prochains défis cette saison. «Je veux jouer tous les tournois du Grand Chelem cette saison, donc je participerai également à Roland Garros, Wimbledon et à l’US Open. J’adore l’argile car elle me donne un peu plus de temps, assez pour me défendre mieux que sur d’autres surfaces rapides. Pour mon jeu la terre est meilleure, mais j’aime aussi attaquer, faire des changements de vitesse. Je me suis toujours entraîné sur terre battue. »

Affrontez des joueurs plus âgés. «Je ne pense jamais à l’âge auquel je participe, malgré le fait que je sois différent des autres. Je pense que j’ai un physique privilégié qui me permet de rivaliser avec des filles de trois ou quatre ans de plus. Par conséquent, je considère que le physique et l’âge ne sont pas si importants quand je sors pour jouer. La mentalité et votre esprit de combat compétitif font la différence. Dans mon cas, ma mentalité est le point fort. Plus je décourage mon rival, plus je prends de force pour continuer à jouer. Lorsque je détecte que je fragilise mon adversaire, j’augmente mes performances. Je suis très compétitif, sur et hors piste, c’est ce qui fait de moi un bon joueur. J’ai toujours le même désir de gagner. »

Nadal et Federer comme miroirs. «Le tennis est un sport d’erreurs, vous ne pouvez pas toujours gagner. C’est un moment donné, vous savez que les échecs viendront et, en fait, avant de jouer à l’Open d’Australie, j’ai perdu dans un tournoi de plus petite catégorie. Pour être un grand joueur de tennis, vous devez apprendre des défaites car c’est précisément ce qui vous amène à gagner. Par exemple, j’aime la façon dont Rafa Nadal se bat. Je l’ai toujours suivi pour son combativité. Nous n’avons pas le même personnage, mais cela m’inspire. Les points que j’économise sont pour la confiance que j’ai en moi, nous sommes d’accord sur le fait que nous voulons tous les deux toujours gagner. Pour gagner, vous devez avoir de bonnes pointes de tennis, mais c’est la mentalité qui fait la différence. Federer est un excellent exemple, il a toujours eu un grand talent, mais tant qu’il n’a pas changé d’attitude, il n’a pas trouvé son chemin. »

Son père et Andorre, clés de son succès. «Sans lui, je n’aurais pu rien atteindre et je ne pourrais pas opter à l’avenir. Il est la personne clé de mon tennis, a eu la patience nécessaire et a toujours cru en moi, c’est pourquoi je suis ici. Cela me donne beaucoup de paix et de confiance pour être comme je suis. Cela ne changera jamais, je suis Andorre et je le serai toujours. J’ai eu la chance de naître à El Principado parce que ma famille est d’ici et cela me rend heureuse. Je continuerai de représenter mon pays. »

.