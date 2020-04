Vingt ans de série de selles entre l’Argentine et le Chili

Le Parc O’Higgins de Santiago du Chili Il a été témoin de l’un des moments les plus dantesques de l’histoire de la Coupe Davis. On sait déjà que les duels entre chiliens et argentins font toujours voler des étincelles, résultat d’une rivalité entre pays voisins pratiquement installée dans la culture, malheureusement, de nombreux fans. Malheureusement, ce jour-là, toute ligne éthique ou morale a été franchie et la pluie de chaises en bois et de pierres a forcé l’Argentine à se retirer et à abandonner la série.

Cet incident a été précédé du différend d’un partie de football des Playoffs à la Coupe du monde en Corée et au Japon 2002. L’Argentine 4-1 à domicile a exhorté les Chiliens à créer l’atmosphère la plus vengeresse possible, transférant la ferveur du football à un court de tennis. Cette cravate était considérée comme une véritable revanche, la façon d’oublier ce qui avait été une humiliation sur le terrain. Les codes de respect du tennis ont donc été ignorés à plusieurs reprises.

L’Argentine est venue à la série quelque peu affaiblie, avec son capitaine Franco Davin à la maison en raison d’un problème de santé familiale. Alejandro Gattiker Il l’a remplacé sur le banc et a transmis le calme et la sérénité à tout moment (comme son coéquipier chilien, Patricio Cornejo). Même cela n’a pas réussi à faire taire les fans chiliens. La première chose que nous devrions faire, oui, est de localiser le contexte. Il a été joué dans ce qui est maintenant la Movistar Arena, qui était à l’époque un stade qui devait fermer certaines franges à l’intérieur.

“Je ne sais pas s’il y a eu quelque chose d’aussi violent dans l’histoire de la Coupe Davis. Je me souviens que c’était vraiment laid. Le stade était nouveau et il n’était pas encore terminé, il était immense. Le plateau supérieur était à moitié fini et le jour de Le jeu était plein de monde. D’après ce qu’ils disent, et je le crois, c’était un public de football, semblable à la barra bravas. Je me souviens aussi que le superviseur n’était pas à la hauteur de cette égalité. ” Sebastián Prieto dans un rapport de Tennis Sports. Le doubleur de l’équipe argentine n’a même pas pu sortir en piste dans cette série. Aussi Nico Massú Il a confirmé ces déclarations, affirmant que “le stade n’était pas prêt, des chaises en plastique avaient été installées pour l’occasion. Je pense également qu’ils distribuaient gratuitement de la bière à l’étage aux footballeurs”.

Après la victoire en 4 sets de Marcelo Rios, Leader chilien et à cette époque numéro 8 dans le monde avant Hernán Gumy, Mariano Zabaleta il a sauté sur la piste en tant que leader de la nation Albiceleste. Face à un très jeune Massú, encore loin du top 50, avec pour mission de donner la grande surprise et de laisser son pays en position de terminer la série en double. Le public chilien connaissait le désavantage du tennis sur papier et a affiché toutes sortes de trucs pour déconcentrer l’Argentin. “Le conflit commence parce que le public en haut, derrière Massú, a commencé à jeter des pièces de monnaie sur le terrain. À un moment donné, ils ont lancé quelque chose sur Zabala, qui est allé directement l’attraper. et il n’a pas laissé Mariano l’attraper. Le match devenait rude, et quand Massú servait, ils l’avertissaient à temps par le public, pour conduite antisportive. Ils ont enlevé un point et Massú est resté debout, sans jouer. Chaque fois que la situation s’est aggravée tendu, les gens sont devenus fous, ils ont commencé à jeter des chaises et ça a été la catastrophe “, raconte Prieto lui-même à propos du début de tout.

A cette époque, Zabaleta marchait vers la victoire: allait rompre dans le quatrième set, quelques jeux pour clore le match et égaliser la série. Il entre dans la figure de l’arbitre, Tony Hernández, il a fallu une éternité pour prendre des décisions alors que l’environnement continuait de se réchauffer. Course aux vestiaires, sièges de box volant et Zabaleta, Gattiker et l’équipe argentine en route vers les vestiaires escortés par la police. Et s’il disait qu’il y avait un joueur plus touché par tout ça, c’était Mariano: son père, Carlos, devait recevoir 18 mailles être frappé par l’un des objets qui ont volé. C’est, parmi de nombreux autres déclencheurs, la raison pour laquelle l’équipe argentine a décidé de renoncer à jouer ce qui restait de la série, malgré les garanties de l’arbitre de le reprendre à huis clos.

“Toute l’équipe a eu une conversation et entre autres nous avons décidé que ce n’était pas le bon climat pour continuer à jouer cette Coupe Davis. Ça faisait un peu mal parce que je ne savais pas quand tu pouvais rejouer la Coupe Davis, en fait je n’ai plus joué depuis Mais c’était une décision logique, surtout pour Mariano (Zabaleta), c’est lui qui avait le plus souffert: il avait joué, il avait vu comment son père avait la tête qui saignait … pour Mariano sortir sur le court après ce qui s’était passé le jour C’était ridicule, impossible à l’intérieur. En tant qu’équipe, nous avons dû soutenir cette décision. Je ne pense pas que les dirigeants se soient retirés non plus pour faire pression et voir s’ils nous ont donné le gibier, simplement que les conditions ne nous permettaient pas de continuer à jouer. L’idée était de jouer à un autre moment, sur un terrain neutre, mais je pense que l’ITF était un peu injuste “, a-t-il déclaré. Mariano Hood, l’autre joueur argentin en double qui n’a pas pu participer. Après ce match, l’ITF a décidé de sanctionner le retrait de l’Argentine.

Le Chili a pris la cravate pour 5-0, mais le scandale a fait qu’ils ne pouvaient pas jouer à domicile pendant 2 ans, en plus d’une amende financière. Ce qui est curieux, c’est que l’Argentine a également pris une autre amende, bien que moins. Ici, cependant, l’argent importe peu: ce parti a créé un précédent. L’escalade de la violence n’a jamais été répétée à un tel niveau, et c’est une chose positive: le tennis a appris il y a 20 ans à ne pas se comporter.

.