Vive critique de Thiem et de son équipe par Günter Bresnik

L’ancien entraîneur de Dominic Thiem, Günter Bresnik, La Ola a donné une interview, où elle a parlé de toutes les nouvelles du tennis, actuellement arrêtées en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. De plus, comme d’habitude, il a envoyé un message à Dominic Thiem et à tout son personnel technique, avec lequel il n’a pas très bien fini de voir ses mots.

Que se passera-t-il lorsque le circuit reviendra?: “Je pense que la grande majorité des joueurs de tennis retrouveront rapidement leur forme physique. Tous se préparent à la maison et je pense qu’avec quelques jours d’entraînement sur le terrain, ils retrouveront leur niveau, bien qu’il y aura certainement des joueurs de tennis qui sont moins que avant la pause et d’autres qui lui ont profité. Les plus jeunes ont une chance incroyable de pouvoir se rapprocher de ceux d’en haut. “

L’aspect économique a grandement influencé les joueurs de tennis, les joueurs ci-dessous étant les plus touchés: “Les personnes en tête du classement n’ont probablement pas été affectées financièrement. Elles sont heureuses car leurs points ont été gelés et économiquement elles n’ont pas besoin de grand chose. Au cours de toute leur carrière elles ont gagné assez d’argent pour pouvoir vivre confortablement tout au long de leur vie” .

Bresnik a vivement critiqué Roland Garros pour avoir décidé unilatéralement de reporter son tournoi pour plus tard: “Ce que Roland Garros a fait, c’est une distorsion compétitive. Si un fermier perd toute sa récolte en été parce qu’il a beaucoup plu, il ne peut pas le faire à l’automne non plus. Il faut recommencer et penser à la prochaine édition et ne pas nuire aux autres tournois” .

Fente stratosphérique pour la famille de Dominic Thiem en raison de la façon dont ils l’ont traité: «Chaque jour, je réalise de plus en plus à quel point ils étaient injustes avec moi. Je ne comprends toujours rien. Ils n’ont montré ni honnêteté, ni loyauté ni beaucoup moins de valeurs. “J’ai beaucoup donné pour cette équipe. Sans moi, Wolfgang (Thiem) serait entraîneur du club de Seebenstein et Dominic un joueur de la catégorie Futures.”

Günter Bresnik reconnaît qu’il aimerait recycler un jeune joueur de tennis autrichien: “Si quelque chose arrive qui m’excite, je le prendrai. J’ai une famille avec laquelle j’aime passer du temps, mais ils connaissent aussi ma passion pour le tennis. Cela ne me dérange pas d’être absent de la maison dix ou vingt-cinq semaines par an. Parfois, je n’ai pas de candidats, mais à l’avenir, qui sait “, a conclu Bresnik, bien qu’il ne soit pas sur les circuits, il continue de faire les gros titres de ce type.

