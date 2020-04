Voici comment les joueurs de tennis ont mangé il y a près de 50 ans

Nous pourrions nous plonger dans la mesure que nous voulions, des régimes personnalisés aux grammes par jour de glucides et de protéines, en fonction du poids, que chaque joueur devrait prendre, pour illustrer dans quelle mesure le soin des alimentation de la figure du nutritionniste, assis dans le tennis professionnel en tant que partie et facteur clé dans la performance de l’athlète. Un chiffre qui n’existait même pas il y a 50 ans.

Parmi les améliorations ou différences qui existent entre les époques, le nombre de profils qui composent les équipes de travail est toujours nommé, car ils représentent des améliorations médicinales, la prévention des blessures, le soin de l’aspect mental et une alimentation équilibrée et prudente qu’ils portent joueurs de tennis professionnels à proprement parler et aujourd’hui, ils sont considérés comme faisant partie de l’ensemble. Ils sont pris pour acquis.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Et un coup d’œil sur le passé suffit pour savoir en détail ce que les meilleurs et les meilleurs joueurs du monde ont mangé lors d’un match important. Par exemple, une finale du Grand Chelem. Pouvez-vous imaginer un sportif ou un joueur de tennis aujourd’hui en train de manger des steaks de veau, du coke, de la bière, des brownies ou du thé chaud lors du repas précédent d’un grand match? Au moins, aujourd’hui, ce serait considéré comme une véritable excentricité, c’est le moins qu’on puisse dire.

On sait que Michael Phelps, l’un des meilleurs athlètes de l’histoire, a basé le petit déjeuner sur ses journées d’entraînement à manger une énorme quantité de calories à base de sandwichs, crêpes, tortillas et combien d’autres choses pourraient servir à les brûler plus tard, mais c’est rare demandez à un joueur de tennis aujourd’hui de compter les heures pour tenter de remporter un titre et décider de manger un brownie au chocolat et de la crème glacée.

Le magazine «Tennis Magazine», dans son édition de 1975, a fait un curieux rapport sur ce qu’ils ont mangé Rod Laver, toujours actif dans ces années, Jimmy Connors ou Evonne Goolagong, trois des grandes stars du tennis mondial de l’époque. Et ils ne trouveront pas dans ce rapport de l’eau, des pâtes, du riz, du poulet grillé ou des morceaux de fruits.

Un rôti de bœuf, un épi de maïs, une pêche avec de la crème glacée et un verre de bière étaient ce que Rod Laver avait avant les matchs. Jimmy Connors? Eh bien, c’est tellement impressionnant de lire ce que vous avez choisi de préparer car cela correspond à votre personnalité. Il est allé «Jimbo» avec un autre morceau de porc maigre, deux tomates avec salade, quartiers d’orange, brownie aux noix et trois verres de coca. Pas mal pour le huituple champion du Grand Chelem. Je n’étais pas non plus trop à la légère sur la piste d’Evonne Goolagong, qui a opté pour une escalope de veau panée, des brocolis à la sauce hollandaise et une tasse de thé chaud.

Un régime plus typique d’un week-end, d’un jour de congé, loin de tout ce que l’on comprend aujourd’hui par la nourriture qu’un professionnel doit manger aujourd’hui, et qui expose un autre des immenses changements de professionnalisation du tennis durant ce dernier 50 ans.

