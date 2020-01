Voici comment Novak Djokovic peut vaincre Rafael Nadal en tant qu’ATP n ° 1 à l’Open d’Aus

Novak Djokovic, qui a vaincu son rival le plus féroce, Rafael Nadal en finale de la Coupe ATP il y a une semaine, pourrait avoir l’occasion de dépasser l’Espagnol à l’Open d’Australie pour revendiquer la première place mondiale. Actuellement, Nadal mène le Serbe de 515 points.

Dans cet article, nous analysons ce que Djokovic devrait faire pour contourner l’Espagnol et occuper à nouveau le trône de l’ATP. Alors que «Rafa» a 10 235 points et «Nole» ne compte que 9 720, le numéro 3 mondial Roger Federer (avec 6 590) n’est pas en lice pour revenir en tant que non.

1 ce mois-ci mais pourrait dépasser Djokovic si ce dernier subit une défaite précoce et que le premier fait un bon run.

Pour renverser Nadal, Djokovic ne dépend pas uniquement de sa performance. Cependant, puisque le champion des 16 tournois du Grand Chelem défend son titre 2019 à Melbourne, il doit gagner le tournoi pour avoir une chance.

De plus, pour obtenir la couronne, le natif de Belgrade devrait également espérer que Nadal n’atteindra pas la demi-finale, car atteindre les quatre derniers garantirait toujours le meilleur classement au champion du 19-Grand Chelem. Récapitulons: pour dépasser Nadal au classement ATP Singles, Djokovic doit remporter l’Open d’Australie.

Pour éviter de perdre sa position d’élite, même si le Serbe remporte le Major, Nadal doit atteindre la demi-finale. En supposant que Djokovic ne gagne pas le tournoi, même une défaite au premier tour suffirait à Nadal pour conserver sa place.

Rafael Nadal ouvre sa quête du titre contre le Bolivien Hugo Dellien, et en cas de victoire, il affronterait le vainqueur de Federico Delbonis et Joao Sousa (son décompte tête à tête est de 3-0 contre les deux adversaires) au deuxième tour.

Son possible match de troisième tour serait probablement contre son compatriote Pablo Carreno Busta, qu’il a battu lors de leurs quatre rencontres précédentes. En huitièmes de finale, Nadal pourrait affronter Nick Kyrgios ou Karen Khachanov – deux joueurs dangereux s’ils se sentent bien ce jour-là.

En quart de finale, quatre joueurs pourraient avoir de grandes chances d’affronter Nadal: Dominic Thiem, Gael Monfils, Felix Auger-Aliassime et Taylor Fritz. Sur la dernière place, l’Espagnol devrait jouer contre Daniil Medvedev, mais ce dernier a un match nul difficile avec Alexander Zverev, Stan Wawrinka, David Goffin, John Isner, Andrey Rublev et Jo-Wilfried Tsonga, tous à ses côtés.

Une finale hypothétique lui opposerait probablement Novak Djokovic, Roger Federer ou Stefanos Tsitsipas. D’un autre côté, Novak Djokovic fait face à un premier tour difficile en rencontrant Jan-Lennard Struff. Le deuxième match devrait être relativement plus facile pour le Serbe avec Tatsuma Ito ou Prajnesh Gunneswaran, dans sa ligne de mire.

Dans le troisième match, il pourrait affronter Daniel Evans ou Yoshihito Nishioka en forme. Diego Schwartzman ou Dusan Lajovic pourraient le rencontrer au quatrième tour, tandis que Roberto Bautista Agut ou Stefanos Tsitsipas pourraient faire de même en quart de finale.

Enfin, en demi-finale, Djokovic pourrait rencontrer son rival de longue date, Roger Federer si ce dernier passe les défis de Matteo Berrettini, Denis Shapovalov et Hubert Hurkacz. La finale pourrait être un remake de celle de 2019 car il pourrait jouer contre Rafael Nadal, mais Daniil Medvedev pourrait également se battre pour le championnat.