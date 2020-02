voici les premières photos de Roger Federer et Nadal!

L’exposition-spectacle entre Roger Federer et Rafael Nadal Match pour l’Afrique 6, au Cape Town Stadium, en Afrique du Sud commence enfin! Un événement caritatif qui permettra de récolter des fonds pour les projets de la Fondation Roger Federer, afin de soutenir l’éducation des enfants africains.

Avec Federer et Nadal il y a aussi Bill Gates: ça promet d’être un spectacle formidable, qui a eu une belle résonance pendant des mois (billets vendus en dix minutes quand ils étaient en vente!). Federer et Nadal établiront un nouveau record incroyable sur leurs réalisations déjà riches: avec 50 000 personnes, le stade du Cap marquera un nouveau record de foule, dépassant les 42 000 personnes de la performance entre Federer et Zverev à Mexico.

Voici les meilleures photos des protagonistes qui jouent au Cap!

