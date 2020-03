Voici l’impact que l’annulation de BNP Paribas Open pourrait avoir sur l’économie locale

L’annulation du BNP Paribas Open à Indian Wells pourrait coûter à l’économie locale au moins 400 millions de dollars, selon un rapport publié sur Hotsr.com. L’enquête la plus récente réalisée en 2017 pour mesurer l’impact économique de l’événement dans la région estimait à plus de 400 millions de dollars, le tournoi attirant plus de 450 000 personnes, dont 124 000 de l’extérieur de la région.

Scott White, président et PDG du Greater Palm Springs Convention & Visitors Bureau, a déclaré à Hotsr: “C’est l’un de nos plus grands événements de l’année. C’est un événement difficile à traverser. Je pense que beaucoup de gens ont été très surpris par le report.

On a presque l’impression que rien de négatif ne se passe, alors vous allumez les nouvelles. Tous ceux à qui j’ai parlé ont dit qu’ils se laveraient plus les mains, seraient plus préventifs en essuyant les choses. Tout le monde à qui j’ai parlé a dit que cela ne nuirait pas à mon style de vie, je continuerais à voyager.

Les gens se serrent encore la main. “Le tourisme est la plus grande industrie de la vallée de Coachella, avec plus de 60 000 travailleurs et White affirme que des annulations comme celle de l’événement d’Indian Wells auront également un impact important sur leurs revenus.

“Nous rappelons aux groupes d’événements que l’impact sur le travailleur du tourisme peut être dévastateur. Nous avons eu un fort janvier et février. Les réservations pour mars étaient en hausse cette semaine par rapport à l’année dernière à la même époque.”

Alors que le tournoi d’Indian Wells a été reporté, l’ATP Tour a déclaré dans un communiqué qu’il surveillait la situation pour les événements à venir. “Nous continuons de surveiller la situation quotidiennement, en travaillant en étroite collaboration avec nos joueurs et les membres du tournoi, étant entendu que les directives doivent être prises par les autorités locales de santé publique.”