Voici pourquoi Andrej Martin porte des chaussettes dépareillées lors de ses matchs de tennis

Andrej Martin, 30 ans, dit qu’il voulait avoir un impact positif sur la société grâce à son tennis – c’est pourquoi il contribue à sensibiliser le public au syndrome de Down. Martin est actuellement classé n ° 96 au monde, trois sports en dessous de son meilleur classement en carrière de n °

93 qu’il a atteint en février. S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Martin a déclaré qu’une entreprise de vêtements l’avait informé de la Journée mondiale du syndrome de Down (21 mars) et de la façon dont les gens portaient des chaussettes aux couleurs vives et dépareillées pour soutenir la cause.

“Je suis tombé amoureux de cette grande cause et je réfléchissais à des moyens de la promouvoir. C’est un petit effort de ma part de commencer à porter deux chaussettes différentes, mais cela pourrait potentiellement créer un impact positif énorme et apporter une attention bien méritée au syndrome de Down.

J’ai réalisé que parce que le tennis fait de la publicité et peut donc avoir un impact sur la société, je peux être très utile aux autres et apporter de l’aide là où je pense que cela est nécessaire ». Le Slovaque dit que lorsque les gens lui posent des questions sur ses chaussettes dépareillées, il est heureux de se faire remarquer et de promouvoir une bonne cause.

«Je n’aime généralement pas célébrer des jours spécifiques symbolisant les choses parce que je ne crois pas que certaines choses ne méritent notre attention qu’un jour de l’année. Les personnes atteintes du syndrome de Down méritent notre attention tous les jours de l’année.

Je reçois toujours des questions sur mes chaussettes de la part des gens du tennis, ce qui prouve que cela est remarqué et il est logique de continuer à les porter pour promouvoir cette grande cause. Si je peux continuer à le rappeler aux gens, je le ferai avec plaisir ».