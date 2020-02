Voici une chance pour les fans de dîner avec Rafael Nadal à Umi ce week-end pour la charité

Les amateurs de tennis peuvent désormais soumissionner pour un dîner avec Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, d’Espagne. Selon AJC.com, le restaurant de sushis Buckhead Umi accueillera Nadal pour un dîner de charité ce dimanche 1er mars. Un don de 6 500 $ comprend une place pour le dîner du dimanche soir et un siège sur le terrain pour l’Atlanta Challenge Exhibition, qui est une exposition de tennis qui aura lieu à l’Infinite Energy Arena entre Nadal et le Bulgare Grigor Dimitrov.

Les bénéfices du dîner iront à la Fondation Rafa Nadal et à la National Tennis Foundation. Umi est connu pour être un excellent restaurant de sushi et un hotspot mondain et accueille des célébrités qui vivent ou visitent la région d’Atlanta.

Les billets pour le dîner, au prix de 6 500 $ par personne ou de 12 500 $ par couple, incluent une rencontre avec Nadal et Dimitrov, une photo et l’accès à l’événement 2 du 2 mars Atlanta Challenge avec des sièges sur le court et l’accès au salon côté cour , qui se tient le 2 mars.

Selon leur site Web, Umi est situé dans le quartier animé de Buckhead à Atlanta et allie des saveurs classiques et japonaises modernes dans un cadre sophistiqué et contemporain. Conçu par l’artiste et designer d’Atlanta Todd Murphy, l’intérieur est élégant, mais simple avec des éléments organiques et terreux reflétant étroitement les qualités pures et propres des plats asiatiques.

Notre menu met en valeur les poissons les plus frais des meilleurs marchés du monde et les meilleurs ingrédients disponibles. Des articles tels que la tempura de homard au four, le foie gras sauté et le miso de morue noire et une sélection de poissons «aburi» ou de sushi légèrement cuits accompagnent un assortiment d’entrées, de soupes, de salades, de sashimis, de nigiri et de spécialités maison et de petits pains traditionnels.

La liste variée de boissons comprend une belle sélection de saké artisanal exclusif, des cocktails faits à la main, du vin et de la bière de qualité supérieure et du café Lamill pressé et torréfié artisanalement.