Voilà comment le public a hué Davidovich en tirant sous son épaule

Le soi-disant «service des aisselles» ou service sous l’épaule a eu en Nick Kyrgios son principal partisan ces derniers temps. L’Australien a surpris bon nombre de ses rivaux en tirant à la taille, une tactique qui a ses détracteurs, comme on a pu le voir hier lors du match entre Alejandro Davidovich et le Brésilien, avec le public de Rio de son côté, Seybold Wild. Les Espagnols ont utilisé cette ressource à plusieurs reprises et ont été fortement hués par les fans.

“Nick Kyrgios serait très fier.” @ Alexdavidovich1 avec ce service sous les bras – # RioOpen pic.twitter.com/johB0KKwuY

– Tennis TV (@TennisTV) 17 février 2020

.