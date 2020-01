Voir mon équipe si heureuse était très belle pour moi

Le numéro 3 mondial Roger Federer insiste sur le fait qu’un match peut être épique même s’il ne s’agit pas d’une demi-finale ou d’une finale du Grand Chelem. Federer, tête de série n ° 3, a survécu à un thriller vendredi à l’Open d’Australie alors qu’il devançait le n ° 43 mondial John Millman 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) pour atteindre les huitièmes de finale.

L’Australien était au bord d’un choc majeur devant ses supporters à domicile alors qu’il menait 8-4 après les 12 premiers points du cinquième set du super set tie-break. Federer, un record de 20 fois champion du Grand Chelem, n’a pas déçu dans les moments de pression car il a utilisé toute son expérience et ses connaissances pour gagner six points d’affilée et éviter une sortie de choc.

Voir à quel point l’équipe Federer était heureuse après la victoire signifiait beaucoup pour le joueur de 38 ans. “Il ne faut pas toujours que ce soit une finale ou une demi-finale pour que ce soit épique, c’est bien que ce soit aussi un match de troisième tour.

Voir mon équipe aussi heureuse, comme si j’avais gagné le tournoi, c’est très beau à voir pour moi “, a déclaré Federer à SRF Sport.