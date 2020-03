“Votre attitude et votre combativité étaient inégalées”

La numéro 54 mondiale Ajla Tomljanovic a envoyé un message d’hommage à Maria Sharapova sur Twitter, lui transmettant sa reconnaissance d’avoir rencontré le joueur russe récemment retraité à deux reprises au cours des derniers mois. «Félicitations Maria Sharapova pour une carrière incroyable!

J’étais très heureux d’avoir pu partager la cour avec vous deux fois au cours des derniers mois. Votre attitude et votre combativité tout au long de votre carrière ont été inégalées et nous manqueront certainement ». Tomljanovic a tweeté. Maria Sharapova a pris sa retraite le 26 février après une carrière légendaire au cours de laquelle elle a remporté 5 tournois du Grand Chelem, devenant en même temps un exemple pour de nombreux jeunes joueurs de tennis en herbe.

«Le tennis m’a montré le monde et m’a montré de quoi j’étais fait. C’est comme ça que je me suis testé et comment j’ai mesuré ma croissance. Et donc dans tout ce que je pourrais choisir pour mon prochain chapitre, ma prochaine montagne, je continuerai de pousser.

Je vais toujours grimper. Je vais encore grandir ». Sharapova a écrit à ses fans du monde entier sur les réseaux sociaux. Ajla Tomljanovic a rencontré Maria Sharapova pour la première fois en décembre 2019 lors du tournoi d’exposition d’Abu Dhabi, où le Russe a remporté la victoire en deux sets (6/4 7/5).

Leur deuxième rencontre a eu lieu un mois après, lors de l’exposition Kooyong. Cette fois, Tomljanovic a triomphé après un 6/1 1/6 11/9 serré. Le dernier match de Maria Sharapova avant sa retraite était la défaite 6/3 6/4 contre Donna Vekic au premier tour de l’Open d’Australie 2020.