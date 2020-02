La championne de tennis Serena Williams continue d’envoyer ses prières à Kobe Bryant, sa fille décédée Gianna et sa famille en deuil, ainsi qu’aux autres victimes de l’accident d’hélicoptère survenu près de Calabasas, en Californie.

«Je continuerai de prier pour la famille Bryant, la famille Chester, la famille Altobelli, la famille Mauser, la famille Zobayan et ses amis pendant cette période difficile. Votre légende vivra ». Serena a déclaré sur son Instagram avec une simple image de la couleur rouge.

Le rouge est associé au feu et au sang, il est donc associé à l’énergie, la guerre, le danger, la force, le pouvoir, la détermination ainsi que la passion, le désir et l’amour. Williams a également partagé une citation de la Bible pour aider ceux qui sont partis dans la douleur après la perte de Kobe Bryant et de sa fille.

«Réjouissez-vous dans l’espérance. Endurer sous les tribulations. Persévérez dans la prière ». Serena a cité la Bible sur son histoire Instagram. En ce qui concerne la relation entre Serena et Kobe Bryant, les deux se respectaient mutuellement pour leurs réalisations respectives dans les sports de leur choix.

Kobe a même appelé Serena «The GOAT (Greatest Of All Time)» dans un tweet après que la joueuse de tennis américaine a remporté la finale de l’Open d’Australie 2017 contre sa sœur Venus Williams et obtenu un Grand Chelem pour atteindre le record de Margaret Court de 24.

En plus de cela, Bryant et Williams ont collaboré pour le livre de Kobe et Annie Matthew, «Legacy and the Queen», qui comprend une histoire de trouver votre magie intérieure contre toute attente. «Nous sommes restés assis au téléphone pendant environ une heure et nous venons de parler.

Nous avons parlé de technique, nous avons parlé de pratique, nous avons parlé des difficultés émotionnelles d’être un jeune athlète. Je pense que bien souvent, en tant qu’athlètes, nous avons l’impression que la sensibilité est une faiblesse. Je voulais que (Legacy and the Queen) soit un excellent exemple pour mes filles, pour toutes les jeunes femmes du monde, que votre sensibilité est de là où une grande partie de votre pouvoir, votre magie intérieure vient », a déclaré Kobe à l’Orange County Children’s Festival du livre à Orange Coast College.

«Legacy and the Queen» a été lancé au milieu de 2019 et il présente le message suivant de Kobe à ses filles: «À Nani, Gigi, BB et KoKo, mes quatre belles filles pleines d’énergie et de force: quand vous protégez farouchement votre passion, personne ne pourra jamais voler vos rêves ».