“Vous envisagez probablement une annulation” – Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en grand danger

Les controverses autour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 refusent de s’éteindre. Après le déclenchement du retard du Coronavirus au Japon, les rumeurs de report ou de relocalisation des Jeux olympiques d’été ont gagné du terrain.

Cependant, un membre senior du Comité International Olympique a indiqué que ces deux options pourraient ne pas être réalisables. Ce vers quoi nous pourrions nous diriger serait pire – une annulation possible.

Ces déclarations ont été faites par Dick Pound, ancien champion canadien de natation et membre du CIO depuis 1978, qui en est le membre le plus ancien. Pound a fait ces déclarations dans une interview exclusive à Associated Press.

Voyons ce que Pound a dit.

Qu’est-ce que Dick Pound a dit à propos des Jeux olympiques de Tokyo 2020?

C’est ce que Dick Pound a déclaré à AP –

“À cette époque et à peu près, je dirais que les gens vont devoir demander:” Est-ce sous un contrôle suffisant que nous pouvons être sûrs d’aller à Tokyo ou non? “

Le temps dont il parle est une fenêtre de deux mois, au cours de laquelle une décision finale sera prise sur le sort des Jeux olympiques. Il a en outre révélé –

«Beaucoup de choses doivent commencer à se produire. Vous devez commencer à augmenter votre sécurité, votre nourriture, le village olympique, les hôtels. Les médias seront là pour construire leurs studios. »

Si le CIO décide que les jeux ne peuvent pas se dérouler comme prévu à Tokyo, “vous envisagez probablement une annulation”, a déclaré Pound.

Cependant, Pound a assuré qu’à partir de maintenant, les choses se préparent pour que les jeux se déroulent à Tokyo –

“À notre connaissance, vous allez être à Tokyo”, a déclaré Pound. «Toutes les indications sont à ce stade que ce sera comme d’habitude. Alors, restez concentré sur votre sport et assurez-vous que le CIO ne va pas vous envoyer dans une situation de pandémie. »

Miraitowa (L) et Someity (R) sont respectivement les mascottes officielles des Jeux olympiques d’été de 2020 et des Jeux paralympiques d’été de 2020.

Pound a complètement rejeté toute possibilité de report ou de réinstallation. C’était quelque chose qui avait été révélé après que le candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey, eut présenté la ville comme une alternative –

“Vous ne remettez tout simplement pas à plus tard la taille et l’échelle des Jeux olympiques. Il y a tellement de pièces mobiles, tant de pays et de saisons différentes, des saisons de compétition et des saisons de télévision. Vous ne pouvez pas simplement dire: “Nous le ferons en octobre”.

