“Vous êtes seul là-bas” – John McEnroe dit que Roger Federer a plus de mal que Tom Brady

Avec une autre blessure grave, les questions concernant la retraite de Roger Federer sont plus fortes que jamais. Ses détracteurs pensent que nous avons vu le dernier de ce Federer qui pourrait encore remporter un grand chelem. À son retour, nous ne verrons qu’une ombre de son ancien moi.

Cependant, le grand et éminent commentateur du tennis John McEnroe pense le contraire. Il pense que compter Federer sera une énorme erreur.

Qu’a dit John McEnroe à propos de Roger Federer?

John McEnroe a établi un parallèle intéressant entre la star du rugby américain Tom Brady et Roger Federer. Voilà ce qu’il devait rester –

“C’est comme poser la même question à Tom Brady. Vous savez, c’est exactement la même chose », a déclaré McEnroe. «Je veux dire, la façon dont ils continuent de le faire serait la première chose à leur âge. C’est phénoménal, non? Je veux dire, comment diable ces gars jouent-ils toujours à un niveau aussi élevé? »

Cependant, McEnroe avait également une observation assez nuancée. Il a expliqué comment il est fondamentalement difficile pour un joueur de tennis de faire face aux pressions de la retraite. C’est précisément en raison de la nature individualiste du sport.

«J’ai admiré regarder Tom Brady parce qu’il améliore les joueurs autour de lui. Mais vous êtes seul et vous avez 38 ans et vous pourriez avoir 39 ans sur un court de tennis avec l’usure. C’est vraiment difficile. … C’est déjà incroyable qu’il soit arrivé jusqu’ici. »

McEnroe a poursuivi en décrivant comment il serait amateur de prédire une retraite de Roger Federer. Cela vient de ses propres expériences avec le maestro suisse dans le passé. En 2016, Milos Raonic a battu Roger Federer au Wimbledon sous la direction de McEnroe.

“Ensuite, Roger a boité hors du terrain et n’a pas joué pendant six mois. Et je pensais, vous savez, c’est à peu près tout », a déclaré McEnroe. “Ça fait quatre ans. Et il est revenu après n’avoir pas joué pendant six mois et a réussi à remporter l’Open d’Australie (l’année suivante), remportant trois matchs au meilleur des cinq sets, ce qui est pratiquement inédit pour commencer, et remporter trois postes majeurs -chirurgie. Vous ne pouvez donc jamais le compter. »

Les mots McEnroe ont beaucoup de sens. En fait, le maestro suisse a prouvé à maintes reprises que l’âge n’est qu’un chiffre.

Croyez-vous que les critiques de Roger Federer cette fois-ci?