“Vous êtes une honte” – Fabio Fognini dénonce l’ATP pour un traitement favorable envers Rafael Nadal

La star italienne Fabio Fognini a battu Reilly Opelka dans un match chargé d’émotion qui a laissé un mauvais goût dans la bouche de toutes les personnes impliquées.

Malgré la qualité du tennis, les tirades abusives des deux hommes ont fait la une des journaux après le match de cinq sets.

En fait, le combat de Fognini avec l’arbitre de chaise est devenu si laid qu’il a mis la star espagnole Rafael Nadal sous son attaque et a frappé sa propre raquette si fort qu’il s’est blessé à la main.

Qu’a dit Fabio Fognini?

Après avoir reçu une violation de code pour avoir lancé sa raquette, Fognini a fait une diatribe contre l’arbitre brésilien.

“Je ne peux pas jouer avec un arbitre qui ne me donne pas de tranquillité” – Fognini fulminait en italien.

Les choses sont devenues plus laides en alléguant que la star espagnole Rafael Nadal bénéficie d’un traitement favorable. Par ailleurs, Nadal avait demandé à l’ATP de ne pas mettre Bernardes dans ses matchs en tant qu’arbitre de chaise en 2015.

“Quand (Rafael) Nadal le demande, vous (l’ATP) le faites, quand Fognini le demande, vous ne le faites pas. Lorsque Sa Majesté le demande, vous le faites. »

Il a continué à appeler l’arbitre une honte et a commencé une tirade abusive.

“Tu es une honte. Vous n’êtes pas apte à ça. Vous ne pouvez pas me donner de points pour avoir lancé ma raquette quand (Opelka) dit tout le temps f ** k f ** k. Ce n’est pas comme si je vous disais de f ** k off, si je vous disais de f ** k off, ce serait différent. “

Lorsque l’arbitre lui a demandé de passer à l’anglais, la star italienne a répliqué en disant «Je te plains» dans sa langue maternelle.

Pendant ce temps, Opelka a également entamé une tirade explosive chargée accusant Fognini de ralentir délibérément la vitesse de jeu.

Les conséquences du match étaient visibles sur la main blessée de Fognini qui a frappé sa raquette après avoir perdu le deuxième set. Le joueur de 32 ans avait du mal à plier son index droit après le match.

Au final, Fognini a réussi à réaliser un retour époustouflant. La star italienne a remporté le concours 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (5).