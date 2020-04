Vous étiez l’un des meilleurs joueurs et êtes toujours un modèle pour des millions

La légende du tennis Boris Becker dit qu’il considère Andre Agassi comme un modèle pour des millions de personnes, bien qu’il ne supportait pas la star du tennis américain lors de son arrivée sur le circuit professionnel. Dans un article sur Agassi dans les médias allemands, Becker, triple champion de Wimbledon et six fois champion du Grand Chelem, a déclaré: “Lorsque vous êtes apparu dans le tennis professionnel à l’époque, je ne pouvais pas prendre vos jeans déchirés, vos cheveux longs et colorés et boucles d’oreilles au sérieux.

Vous aviez cultivé votre image et agi comme si c’était plus important pour vous. Je me méfiais. “Becker et Agassi ont joué 14 fois sur la tournée – avec Agassi en remportant 10 d’entre eux. Rappelant leur duel à Wimbledon en 1995, Becker dit:” Vous avez mené contre moi, c’était presque embarrassant pour moi.

J’ai donc donné à Brooke Shields, votre ancienne épouse, qui était assise dans le public, un baiser en l’air. C’était une action spontanée, mais cela vous a tellement bouleversé que je pouvais encore renverser la vapeur. “Agassi, qui a terminé sa carrière avec huit titres du Grand Chelem à l’US Open de 2006, est maintenant marié au compatriote de Becker, Steffi Graf, et au couple. vivre à Las Vegas avec leurs deux enfants.

“Vous avez été l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et vous êtes toujours un modèle pour des millions de personnes.” Becker souhaitait également que l’Américain soit vu plus souvent sur le circuit car il pourrait avoir une influence positive sur les jeunes joueurs.

“Je pense que nos jeunes talents peuvent apprendre beaucoup de vous.” Agassi aura 50 ans plus tard cette semaine, le 29 avril.